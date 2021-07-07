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【工廈重建】房委會推肥雞餐鼓勵租戶遷出　陳帆：津貼額高達每月租金65倍

社會 12:15 2021/07/07

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房委會早前公布，向受重建計劃影響租戶，提供搬遷津貼。（資料圖片）

房委會宣布將清拆重建4座工廠大廈，有租戶不滿搬遷要排。房委會主席陳帆今（7日）回覆立法會議員書面質詢稱，房委會已公布向受重建計劃影響租戶，提供一系列安排。包括給予租戶18個月通知期，於2022年11月30日或以前遷出單位，亦向租戶發放特惠津貼，假設租戶以月租2,500元租用一個25平方米的標準單位，可獲最高總額達16.29萬元，是每月租金65倍。

九龍灣業安、火炭穗輝、長沙灣宏昌、葵涌葵安4座房委會工廠大廈，擬清拆重建作公營房屋，料提供逾4千伙單位。有受影響租戶向房委會反映稱，18個月通知期太短，又有聲音擔心難覓得新的安置單位。

陳帆稱，房委會擬重建轄下4個工廠大廈，如有意繼續經營的受影響租戶，均租用房委會餘下兩個工廠大廈的空置單位，供應一定不足以應付需求。有意繼續經營的租戶，亦可選擇租用私人市場的工廈單位。房委會擬重建的4個工廈，總室內樓面面積約為12萬平方米。根據差餉物業估價署資料，截至去年底，私人分層工廠大廈的空置單位面積，超過100萬平方米，他形容供應充足。

他續稱，房委會理解個別租戶或有不同需要，盼獲得更多協助。他舉例，按現時房委會提供的各項津貼及款項，假設租戶以月租2,500元租用一個標準單位(25平方米)，可獲總額最高可達$162,900，是其每月租金65倍。事實上，個別租用較多單位的租戶可獲的最高款額已超過200萬元。由於涉及公帑運用，房委會須審慎處理。

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責任編輯：吳卓峰

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