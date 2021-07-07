【巨人家族】不聽醫生勸告堅持生育　身高236cm「第一巨人」14歲兒高1.7米

▲ 內地有「第一巨人」之稱的男子，曾被醫生勸告勿生育，不過他和妻子堅持生子，更有意生多一胎。

有「中國第一巨人」之稱，來自內蒙古的鮑喜順，身高高達236厘米，超越姚明。特別的是他並無患有任何疾病，屬自然生長。他在2007年與比自己年輕28歲的妻子閃婚並誕下一子，兒子14歲已長高至1.7米，妻子更有意追多一個女兒，湊成「好」字。

▲ 鮑喜順身高達236厘米，妻子身高168厘米。（內地新聞圖片）

身體屬自然生長並無患「巨人症」

綜合內媒報道，鮑喜順小時候與一般小朋友無異，直至15歲才突然開始不停長高，20歲時已經長高至2.1米。當時家人認為情況不正常，所以帶兒子到醫院求醫。經醫生檢查後，發現鮑喜順身體非常健康，並無異常。

不過特別的身高，令他在生活上遇到種種困難，更被人認為是「怪物」。在2007年，透過朋友的介紹，鮑喜順認識了比自己年輕28歲的夏淑娟。兩人迅速墜入愛河，在認識了一個月後閃婚，並計劃生兒育女。

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有意生多一胎

然而醫生不建議他們生孩子，因為不能確定妻子的子官能否承受。但兩人不聽醫生的勸告，在2008年10月誕下兒子，改名為「天佑」。鮑喜順和妻子其後接受傳媒訪問時指，兒子出生時體重為8斤2兩，滿月時的體型，已跟一般兩個月大的孩子差不多大。現時，14歲的兒子身高已達1.7米。

▲ 夫婦二人指兒子10歲時身高1.6米。（內地新聞圖片）

鮑喜順在57歲時迎來第一胎，現時71歲。而現年40歲的妻子直言，如果身體情況許可，有意生多一個女兒，希望湊成「好」字。

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責任編輯︰王明芳