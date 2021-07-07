【變種病毒】與確診者相隔5米坐13分鐘　食客感染Delta變種病毒疑餐廳不通風

▲ 南韓有人與確診者在餐廳內相隔5米，坐了13分鐘，也感染Delta變種病毒。

Delta變種病毒傳播力驚人，澳洲、南韓等地也相繼出現感染個案。近日南韓有人與確診者在同一間餐廳相隔5米，坐了13分鐘，隨即感染Delta變種病毒。南韓衞生局懷疑，餐廳通風情況欠佳，病毒透過冷氣傳播。

據南韓JTBC電視台報道，被傳染的是全羅北道南原市一名市政廳職員。6月30日，該職員到訪南原市一間餐廳，與一名Delta變種病毒確診者在室內逗留約13分鐘，期間二人相隔5米的距離，但仍受感染。南韓衞生局表示，餐廳當時為密閉空間，不夠通風，病毒透過冷氣傳播，故即使相隔一段距離仍受感染。事後南原市市政廳所有員工也接受新冠病毒檢測，結果呈陰性。當局呼籲大眾切批評染疫者，並提醒市民，若餐廳太多人，應盡量避免前往。

澳洲最近亦曾有人在購物中心與染疫者擦身而過，幾秒鐘就受感染的個案。當局指出，密切接觸時間現時已短至5到10秒。經過數個月的科學研究，世界衞生組織今年4月正式承認新冠病毒可透過空氣傳播，當病毒顆粒懸浮在空氣中或傳播距離超過1米，病毒顆粒就可以透過氣溶膠（aerosol）形式在空氣中停留16小時。

Delta患者病徵

英國症狀追蹤應用程式「ZOE COVID Symptom Study」研究指出，感染Delta病毒的患者症狀有所改變。雖然發燒仍然是年青患者的主要症狀之一，但愈來愈少人出現失去嗅覺及咳嗽的症狀。

點擊圖片看主要病徵：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Delta病毒傳播力比無變種病毒高97%

本港最近亦有一名27歲機場男地勤感染Delta變種病毒，其24歲女同事其後確診，基因分析確定帶L452R變異病毒株，但有待確認是否屬Delta變種。港大感染及傳染病中心總監何栢良曾接受電台節目訪問時指，Delta變種病毒涉及3種變種病毒株，傳播力比無變種病毒高97%，傳染性特別高。如果商場空氣不流通，有可能出現空氣傳播。

【活得健康啲】用洗潔精洗木砧板超錯會殘留化學物 專家：化學物會腐蝕砧板纖維容易發霉【附清洗及保養方法】

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣