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【MIRROR成員】小姜糖唱《蒙著嘴說愛你》示愛　姜濤回應鏡粉令苦主受二次傷害

娛樂 13:06 2021/07/07

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姜濤大小通殺。

有鏡妻粉的丈夫於社交平台開設群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，不足一星期已獲逾22萬人加入，成為熱話。雖然「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」內有苦主老公/男朋友，但也有一眾老婆及女朋友，亦有不少網民食花生，而群組內的苦主投訴Post更是精彩絕倫，非常搞笑！

【MIRROR成員】森美小儀訪問「關注組」版主　苦主訴說遭姜濤破壞夫妻關係慘況

有Fans貼出女兒唱《蒙著嘴說愛你》的短片。（Facebook截圖）

【MIRROR成員】森美小儀訪問「關注組」版主　苦主訴說遭姜濤破壞夫妻關係慘況

BB女做姜糖

其中，一位鏡妻粉於群組內開Post指「我個女可能係全香港最細粒嘅姜糖(29個月) #傷害爸爸系列」，貼出女兒唱姜濤歌曲《蒙著嘴說愛你》的短片，最後又問到「你鍾意爸爸定鍾意姜濤？」囡囡就貼笑回答「姜濤」令一眾網民冧爆！

不過，作為囡囡的爸爸就應該好傷心！但傷害豈止一次，皆因此Post獲得姜濤本人轉發，他更回應指：「來做我女兒吧」成功二次傷害爸爸！

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【MIRROR成員】姜濤向「苦主」道歉　為MIRROR破壞網民夫妻關係感無奈

有網民搞笑回應指「搶完人地老婆搶埋人地個女」、「仲挑機 佢老豆真係會殺咗你」、「你咁搞法，人地真係婚姻破裂架喎」也引來不少姜糖指：「可唔可以做我老竇順便」可見姜濤的魅力沒法擋。

同場加映：姜濤專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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