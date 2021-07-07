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【IB放榜】有狀元寧讀電影不從醫　憂香港創作空間減少決定負笈海外

社會 12:39 2021/07/07

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英皇佐治五世學校的羅璦琳寧讀電影不從醫。

應屆國際文憑預科（IB）課程成績公布，自2009年起開辦IB課程的英基學校協會，今年有46位狀元，來自英基英皇佐治五世學校的羅璦琳是狀元之一，但她卻無意入讀醫學、法律等神科，反而目標是開拍電影，「我最鐘意都係讀電影，如果叫我讀其他科，我就感覺得自己會唔開心。」

羅璦琳自幼喜歡拍片，自小就會和親朋好友「扮Youtuber」，後來在讀書期間發現自己對電影的興趣，遂決定大學要回加拿大進修電影。她坦言家人最初亦非完全支持，父親認為媒體有很多類型的出路所以支持，但母親卻持相反意見，「媽媽問點解我讀書咁好要讀media，又話叻人唔讀media，所以當時都有啲灰心。」

後來羅璦琳和朋友參加了Across Asia Youth Film Festival，並拍攝了恐怖片參賽，最後獲得了最佳聲效和最佳恐怖片兩個大獎，得到肯定的她信心大增，而母親亦由最初的反對轉為支持。

談及未來，她計劃到加拿大懷雅遜大學 (Ryerson University)進修電影。她補充指原因有二，第一是她有很多親人都在加拿大，所以希望回去；第二則是最近的電影業發展，令她感到香港電影的創作空間越來越少，所以希望到有更多空間的地方拍攝動作類電影。

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記者：陳梓蔚

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