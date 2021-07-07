【盛‧舞者】導師參戰者分享舞者辛酸故事　狄易達自勉：要達到就要堅持

▲ TVB綜藝節目《盛‧舞者》近日正播映。

一連11集的TVB綜藝真人Show節目《盛‧舞者》，昨晚（7月6日）於翡翠台播映第二集。繼首集以有別過往的拍攝手法，呈現了9分鐘一鏡拍攝舞者出場序曲及破格型爆MV後，今集正式進入故事及跳舞模式。

昨晚節目裡三位導師亦開始㨂卒，每人可挑選7位心水學員，當中更會開始有人被Foul，另外眾人更分享其感動人心的經歷。

以「共融」為題的第二集，透過對舞蹈的熱愛、將舞界前輩、年輕人、業餘求進步者、藝人等凝聚在一起，各自訴說著與跳舞有關的故事。

當中主持錢嘉樂亦剖白內心感受，1984年已參加霹靂舞比賽的他感嘆：「這個世界已經是後生仔喇，我們老了，郁不到了。我參加霹靂舞大賽時，睇你都未出世，但我又真的想跟你們一起玩，年輕真好！」

▲ 錢嘉樂謂現在是年青人的世界。

備受網民關注的另一主持陳凱詠則指在香港做跳唱歌手好難：「我想做多一點跳舞歌，但好多人說成本高、又冇人聽，會蝕錢，結果個個只做慢歌，香港人聽歌就來聽到冇反應。」更鼓勵大家不要因為年紀大了而放棄跳舞：「跳舞邊有分年紀架？只要你鍾意跳舞，可以跳一世都得。」

三位導師狄易達、麥秋成與王君馨也有作深情分享，當中以達仔最感性，亦最能反映舞者辛酸：「細個去BATTLE都覺得自己會輸，我就以『紅帽』來 勉勵自己，叫自己熱血一點、別容易放棄。因為學Breaking並非以日計，是以年計。」

他續指：「學一個動作，可能一年先進步一個圈，要堅持著。平時不跳舞的人，是幻想不到那種辛苦，是出盡所有力，都未必得到，但用不到力，就冇可能達到。所以要堅持。」

▲ 狄易達分享當舞者的辛酸。

麥秋成則展示手上的搶眼紋身「尊師重道」，並指其代表著舞者精神：「跳舞不單止學肢體動作，而是學那種精神。無論任何舞種，堅持精神都是第一！加上我們要尊重彼此，起舞並存，這個是我老師教嘅。」

君馨則指主要透過舞蹈感受情緒，並從而將之自由抒發。

一眾舞者亦有輪流分享他們的故事。自首集曝光後，八位曾參演《愛‧回家之開心速遞》的無綫藝人備受廣泛關注，包括林浩文（小林）、陳俊堅、簡家麒（Ken）、林子超（Andy）、袁鎮業（Kelvin）、方紹聰（奶仔）、鄭雋熹、陳苑澄（Tania），他們當中有些是做了Dancer後轉行，林子超更是在演藝學院主修現代舞。

▲ 方紹聰自嘲大脾粗壯是其優點。

眾人之中，以擔任客串角色多年的袁鎮業較為特別，他說：「我以前全職跳舞，因為傷患所以轉行，我的強是Jazz同Urban Dance，我的長處是腳夠長！」奶仔則自爆在無綫已經11個年頭：「 TVB演員甚麼都識！我強項是慈雲山大髀王，我肯定是這裡大髀最粗壯！」