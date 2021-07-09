【學英文】從抗拒英文到IELTS聆聽考獲滿分　暖爸4招育兒法助女兒提升英文興趣

不少家長重視子女教育，但對提升子女學習英文興趣卻束手無策，本地著名兒童教材DR-Max創辦人盧英傑獨生女Wincy，初小時抗拒英文，且英文聆聽未如理想，幸經爸爸4招育兒心得，啓發她對英文好奇心，高小時已對英文產生興趣，更主動提出到英國留學；Wincy小學畢業後赴英留學，現時18歲的她，正準備在英國投考大學修讀法律，並已獲兩間知名大學提出有條件錄取，IELTS考試聆聽部分更取得最高評級9分。

初小發現女兒英文未如理想

一向主張「不催谷」的爸爸盧英傑憶述，只想女兒開心成長，興趣班以女兒有興趣學為大前提，女兒就讀幼稚園、小學，均選擇不催谷的本地學校。直到女兒小二升小三家長日時，老師直言女兒英文聆聽未如理想，

老師提醒，要注意下女兒的英文聆聽方面，有時英文堂，老師與她説話，她不太明白。

盧英傑亦留意到，女兒對英文興趣不大，閲讀時只會選擇中文書。女兒事後亦向他坦言，上堂時未必聼得懂老師講課内容，對英文科感到吃力。盧英傑稱，

當下我想要先解決女兒對學習英文興趣問題，並非英文聆聽問題，小朋友好奇心好重要！

盧英傑坐言起行，他先用圖畫教材，視覺上吸引女兒興趣，他用上世界地圖，涵蓋不同國家、動物及交通等，讓女兒用上點讀筆，一邊聽一邊玩，透過遊戲中學習，自己有空時亦會陪伴女兒玩，漸漸地，女兒學懂了不少英文詞匯。

▲ 爸爸盧英傑用世界地圖教材，並加上點讀筆，讓女兒在遊戲中學習英文。（林綺虹攝）

刻意讀錯英文讓女兒糾正

為增強女兒自信心，盧英傑願放下爸爸面子，更用上一套特別方法，

小朋友喜歡做老師、大姐姐角色，有時我刻意讀錯英文，或者我讀得好難聽，她就會糾正我，見到她開始說教，提點我，我會稱讚她叻女。

盧英傑還分享，曾用《福爾摩斯》書籍，詢問女兒是否知道兇案現場、真兇是誰，而自己明知答案，都故意想女兒找出答案，「不知不覺間，女兒已閲讀完整本書籍。」

除此之外，他亦有聘請英文老師，每周上門一次為女兒補習英文，主要是讓女兒對英文產生興趣，「有時會和女兒去沒有中文餐牌的西餐廳，叫她估下，想她主動講英文。」；他亦會給女兒簡單英文練習，每日僅花8至10分鐘輕鬆完成。

約半年後，盧英傑見女兒對英文科逐漸產生興趣。而轉捩點在小學五年級，女兒會自己主動拿起英文書籍來閱讀；並用英文與老師溝通；當看外語電影時，更會主動提出嘗試不用看字幕。

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兩年間英文明顯進步 小學畢業後赴英留學

在爸爸幫助下，Wincy不僅不再抗拒英文，年紀小小的她，更主動提出小學畢業後到英國留學，愛女深切的盧英傑坦言一度猶豫，因女兒年紀尚幼，擔憂孤身在外無法照顧自己及人身安全，加上自己對海外升學一頭霧水，幸有朋友做英國升學顧問，他聽從對方建議，

他說如果你想小朋友的圈子比較闊，在外國讀書，會認識多些不同國家的朋友，早去可能會較易融入。

選校以愛女安全為首要考慮因素

選校方面，不少家長會選倫敦等熱鬧地區，但盧英傑以愛女安全第一為首要考慮點，並非學業，他最後選擇位置較偏遠約克（York）Queen Ethelburgas寄宿學校，直言該校設施完善、活動空間大，師生比例好，女兒在該校讀了5年。隨著女兒逐漸長大更有主見，女兒12-13年級轉校到文風樸素的Rendcomb college。

我希望女兒能在開心環境成長，不一定要貴族和升讀牛津或劍橋。

準備英國投考大學修讀法律 獲兩間知名大學有條件取錄

轉眼間女兒Wincy已18歲，今年在IELTS考試中取得優異成績，其中聆聽部分更取得最高評級9分，現時她正準備在英國投考大學修讀法律，而華威大學與曼徹斯特大學分別向她提出有條件錄取，只要校內成績與IELTS英文試均達到要求，便會取錄。

盧英傑稱寄予家長，建立孩子的好奇心很重要，

不要急於要求小朋友做甚麼、學到甚麼，嘗試令到他們先有興趣做那件事，太過注重成果，反而給自己（家長）太大壓力。

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不少家長擔憂，子女海外升學會影響親子關係。回想起女兒赴英留學一幕，盧英傑至今仍歷歷在目，「看著她離開自己視線範圍，忍不住喊。」，他初時每日與女兒電話溝通保持聯絡，待女兒適應後，保持住一周至少通話一次。他認為，女兒去英國留學，親子關係比之前更好，

每當有假期時，女兒就會回港團聚，大家更加珍惜彼此親子關係，每次回港前，女兒已提早計劃與我們一周的行程，包括飲茶、行山等。

廿四孝爸爸為融入女兒圈子，陪看韓星演唱會

盧英傑與女兒關係猶如朋友，為融入愛女生活圈子，雙方有共同話題，他獲悉韓團BigBang到澳門開演唱會，即搶票與女兒前往觀看，他笑言，「原來企位還貴，但為了女兒，我都願意放低自己，同女兒好像朋友關係。」

▲ 爸爸盧英傑為與愛女有共同話題，陪伴女兒去看韓團演唱會。

感激爸爸栽培 塑造英文環境多聼多講

Wincy感激爸爸悉心栽培，她憶述，因小學時很少有機會講英文，故每次答英文老師問題時都很緊張，深怕答錯，英文成績在全班屬中下游，「全班20多人，自己英文成績在15名後。」而每天放學就拼命死記爛背，但因方法不對而無法改善，更曾一度想放棄，幸獲爸爸鼓勵及幫助，並啓發自己對英文好奇心。

Wincy分享改善英文心得，她坦言，剛到英國第一個星期，只能聽懂一半外籍老師說話，但因在全英文環境，加上自己年紀小，亦主動與人互動，一星期後已能聽懂英文。

她亦指出，學英文切勿死記爛背，要學懂背後的原理，這樣才能事半功倍；另多閲讀英文故事書、看外語電影亦有幫助，

我一直有看英文電影，英文字幕可幫助到閲讀及聆聽，並了解地道英文，就算現在，我都會看英文台新聞，讓自己英文不能退步。

談及創辦DR-Max，原來一切源於父愛。盧英傑稱，女兒2002年出世，一家三口住在劏房，為堅持讓女兒有良好教育，故找英文教材，發現香港英語教材不是很地道，04年毅然創業，以女兒是用家出發，開發教材主打「地道」解說及例子，讓小朋友學習英文。而DR-Max今年會在書展中展覽。

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記者：黃存新