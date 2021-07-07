【資審會】李家超：會全力以赴　防範偽裝者參選

▲ 李家超今日首以政務司司長身份，出席立法會大會。（林曉君攝）

政務司司長李家超獲委任為資審會主席，李家超稱，資審委職責是，確保每位參選人都是真誠擁護基本法和效忠特區政府，強調會全力以赴，防範任何偽裝擁護基本法和效忠特區的人參選。

李家超今在立法會見傳媒，對於身為民建聯黨員的民政事務局局長徐英偉，獲委任為資審會成員，李家超指，徐英偉應申報利益，強調資審會中任何人如有意參選，應辭去委員會職位，至於在審查民建聯參選人時，徐英偉是否要避席，李家超稱，會按實際情況決定。

另外，保安局局長鄧炳強在立法會被問到加入資審會，是否代表不會參選特首選舉時，他回應指，「審議人不會被審議。」

警方國安處日前拘捕9人，涉計劃在多個公共設施放置炸彈施襲，李家超批評，策劃者利用中學生進行恐怖活動，「其心可誅」。

他續指，社會應對恐怖活動及有人試圖圖刺殺警務人員，予以譴責，但留意到仍有人嘗試美化、合理化恐怖活動，嘗試淡化極端行為可能帶來的傷害，「尤其如果有法律背景的人說這些話，要知道他所說的，對社會會造成影響。」他稱，如有極端份子因此而作出極端行為，曾嘗試淡化恐怖活動者會是「千古罪人」。他續指，任何人都可評論事件，但如是公眾人士進行評論時，要負社會責任。

李家超強調，無論對政府有任何不滿意，都不能進行恐怖活動，強調任何違反法律的行為都為社會不容，如果嘗試找理由開脫、淡化，是變相鼓勵極端主義者，進行極端行為傷害社會。他表示，每個政府的施政都有市民感到不滿，但應以理性、合法的方式，尋求解決方法。

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記者：林曉君