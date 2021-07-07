【槍殺姨舅】女保鑣涉槍殺姨舅案續審　男途人協助追截指被告攔截後冷靜飲水

▲ 男途人協助追截被告，見到被告被攔截後冷靜飲水。

47歲女保鑣疑因不滿姨舅遲遲未處理外婆遺下之物業，於鰂魚涌公園傾談槍殺兩名姨舅，另外兩名姨舅受傷。女保鑣否認謀殺等共4罪，案件今（7日）於高等法院續審。協助追截女被告的男途人供稱，案發日途經公園聽到「嘭嘭」聲，看見兩人倒在血泊中，其後有女人聲叫「追佢」，他遂追至太古城中心第4期，看見被告遭保安攔截後坐在玻璃窗旁飲水，表現冷靜。

被告詹心桀（47歲），原名魏朝霞，被控兩項謀殺及兩項有意圖而射擊罪，被告承認於精神受影響下誤殺兩名死者，不獲控方接納。

▲ 男途人李明昌今於高等法院作供。（林育慧攝）

男途人李明昌供稱，案發日途經公園聽到「嘭嘭」聲，看見兩人躺在地上，李供稱原打算進行急救，但當時「乜都無，似乎無知覺」。

李續指其後有女人聲叫「追佢」，他看見被告向太古城中心第4期跑去，當時兩人距離20至30公呎，李遂從後追被告。李指進入商場後叫保安截停被告，並說「因為佢打人」，被告其後遭保安攔截，她被包圍及坐在玻璃窗旁。

李指沒有留意被告有否對保安說話，亦看不到他嘗試反抗。李指被告表現平靜，並從背包取出水樽飲水，表現冷靜，當警員到場後，李便離開現場。

控罪指，被告於2018年6月26日及27日，在香港謀殺二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），並於6月26日在太古城道鰂魚涌公園，意圖使二舅父詹前駒（74歲）及三姨詹小慧（65歲）的身體受嚴重傷害而向他們射擊。

聆訊明（8日）續。

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記者：林育慧