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【無血緣的愛】不忍孕婦流落街頭帶回家　7旬老翁今孭BB拾荒養母子

育兒經 12:51 2021/07/07

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7旬老翁帶嬰兒拾荒，養無血緣母子。

沒有血緣卻有愛，內地近日有一名7旬老翁，揹著一名嬰兒深夜在街頭拾荒，引起路人關注。雖然老翁已白髮蒼蒼，但臉上卻有溫暖的笑容，而他與嬰兒故事更是令人感動。

江西南昌一名70多歲的老翁，7月3日深夜帶著一名嬰兒在街上拾荒，老翁雖然面帶風霜，不過臉上笑容不斷，似乎對未來充滿希望，而他背上的嬰兒則呼呼大睡。本來大家以為這名嬰兒是老翁的孫子，但原來不然。

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幫助無血緣母子

據內地媒體報道，老翁去年遇到一名懷胎5個月、正在執垃圾的孕婦，孕婦的精神狀態不佳，老翁不忍心她流落街頭，就把她帶回家中。數月後，孩子出生，但媽媽無法照顧孩子，老翁就一直默默地照顧這對無血緣的母子，為了養活孩子，老翁也不得不深夜出來拾荒。

有些人不解，老翁自己的生活條件也不好，為何還要幫人，但老翁卻非常積極正面，只想盡自己微薄之力撫養孩子，

我條件雖然不好，但總不可能見死不救吧！生活總要繼續下去，總會好起來的。

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責任編輯：王明芳 

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