【聲夢傳奇】鍾柔美被捧為蔡依林接班人　Yumi自7歲已學跳舞備戰

▲ Yumi跳唱《狂野之城》惹熱話。

《聲夢傳奇》將進入決賽，GiGi（炎明熹）《沒有你還是愛你》、Chantel（姚焯菲）及具跳舞天份的Yumi（鍾柔美）分別憑《戀愛預告》及《狂野之城》先後彈出，前者Youtube點擊一個月突破320萬，後者在短短3日亦已累積了逾75萬（截至今日）點擊，掀起網民熱烈討論之餘，更曾榮登熱搜榜第一位。

而TVB乘勝追擊，宣布再舉行「聲夢Summer Camp」大招募，打造下一位人氣偶像。

Yumi在節目一鳴驚人、由黑馬變熱門，連帶以往的比賽片段亦相繼被起底！Yumi IG去年已開始定期上載練舞片，無論力量、肢體動作、眼神及表情均十分到位，甚有女團Potential；被指可塑性高的她，更能同時駕馭型格及可愛風。

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據Yumi透露，原來她七、八歲已開始學舞，並學過Pop、Funky、Jazz Funk、民族舞及拉丁舞等多個不同舞種。而至那時開始，她每星期至少抽兩小時練舞，日子有功，難怪成為Dancing Princess！

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張佳添：鄭秀文接班人

而在比賽當日已盛讚Yumi的音樂人張佳添，其後在個人頻道繼續讚不絕口，直指Yumi是鄭秀文接班人及女版郭富城。網民亦指她是港版蔡依林，感她已超越參賽者身份。

對於張佳添及網民厚愛，Yumi表現淡定，謙謂：「好多謝大家讚賞，我沒諗過做鄭秀文或蔡依林接班人，但我會以她們為目標，向她們學習。」她更謂未有因而感到有壓力：「因為台上可以做自己最鍾意的唱歌跳舞，好享受好開心。比賽結果係如何順其自然，最緊要做好自己。」