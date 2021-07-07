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【聲夢傳奇】鍾柔美被捧為鄭秀文接班人　TVB再出擊搞夏令營招募學生【內附詳情】

娛樂 12:44 2021/07/07

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《聲夢傳奇》將開夏令營招募新學員。

《聲夢傳奇》將進入決賽，GiGi（炎明熹）《沒有你還是愛你》、Chantel（姚焯菲）及具跳舞天份的Yumi（鍾柔美）分別憑《戀愛預告》及《狂野之城》先後彈出，前者Youtube點擊一個月突破320萬，後者在短短3日亦已累積了逾75萬（截至今日）點擊，掀起網民熱烈討論之餘，更曾榮登熱搜榜第一位。

而TVB乘勝追擊，宣布再舉行「聲夢Summer Camp」大招募，打造下一位人氣偶像。

Yumi在節目一鳴驚人、由黑馬變熱門，連帶以往的比賽片段亦相繼被起底！Yumi IG去年已開始定期上載練舞片，無論力量、肢體動作、眼神及表情均十分到位，甚有女團Potential；被指可塑性高的她，更能同時駕馭型格及可愛風。

【聲夢傳奇】炎明熹成焦點承受巨大壓力　姚焯菲以淚發洩幸鍾柔美扶持

據Yumi透露，原來她七、八歲已開始學舞，並學過Pop、Funky、Jazz Funk、民族舞及拉丁舞等多個不同舞種。而至那時開始，她每星期至少抽兩小時練舞，日子有功，難怪成為Dancing Princess！

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張佳添：鄭秀文接班人

而在比賽當日已盛讚Yumi的音樂人張佳添，其後在個人頻道繼續讚不絕口，直指Yumi是鄭秀文接班人及女版郭富城。網民亦指她是港版蔡依林，感她已超越參賽者身份。

對於張佳添及網民厚愛，Yumi表現淡定，謙謂：「好多謝大家讚賞，我沒諗過做鄭秀文或蔡依林接班人，但我會以她們為目標，向她們學習。」她更謂未有因而感到有壓力：「因為台上可以做自己最鍾意的唱歌跳舞，好享受好開心。比賽結果係如何順其自然，最緊要做好自己。」 

「聲夢Summer Camp」大招募

另外，《聲夢》決賽過後將繼續有新搞作，無綫在官方社交平台透露正積極為暑假舉行的「聲夢Summer Camp」作大招募，並請來同樣年紀細細便踏出第一步努力追夢的姚婥菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）拍攝宣傳片。

【聲夢傳奇】Yumi唱《狂野之城》影片成熱搜第一位　鍾柔美取佳績導師泳兒激動落淚

3位學員作新一輪招募。

Summer Camp歡迎年屆11歲至15歲、熱愛舞台演出的青少年報名參加（網址：https://bigbigchannel.app.do/recruitment），參加者除了有機會與「聲夢」學員分享追夢過程及苦與樂外，更將獲安排接受星級專業導師一連串的歌舞訓練，於學校以外的夢想舞台，發挖唱歌演藝小宇宙。  

撰文 : TOPick柴犬出動

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