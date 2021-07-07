【司法制度】李家超：港區國安法生效至今　無海外法官拒任非常任法官

▲ 政務司司長李家超在立法會接受議員質詢。（陳永康攝）

政務司司長李家超表示，委任海外非常任法官，有助維持外界對本港《基本法》下司法獨立的高度信心。他又稱，港區國安法實施至今，沒有海外非常任法官人選拒絕本港邀請。至於有一名海外非常任法官表明會於本月離任，他則指，不會評論對方離職原因。



目前終審法院審判庭處理上訴案件時，須由5名法官組成，包括終審法院首席法官、3名常任法官及1名非常任香港或海外法官。李家超今在立法會接受議員質詢時指，終審法院於2016年至2020年審議143宗上訴案件，只有2宗案件沒邀請海外非常任法官處理

立法會議員謝偉俊指，《基本法》82條列明，只可根據需要邀請海外非常任法官參與，但過去的情況顯示，幾乎變成每次審訊有海外法官參與。何君堯則建議，修訂相關本地法例，將上訴聆訊要求的常任法官數目，由3名改為4名，避免終審庭要依靠非常任法官參與。



李家超指出，邀請海外非常任法官參與審判工作，對香港司法制度有利，回歸以來亦行之有效，不認為有需要改動。他又指，終審法院首席法官邀請及挑選海外法官參與案件審理時，會考慮不同因素，包括法官是否能夠抽空參與聆訊、其法律專業範疇及案件性質等，而法官來港履職前均須宣誓，擁護《基本法》及效忠特區，以及要奉公守法、無偏無私。

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記者：林曉君