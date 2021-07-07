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【購物狂】媽媽瘋狂網購塞爆屋　女兒崩潰：屋企好似垃圾場

親子 15:50 2021/07/07

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

台灣一名女網民大呻媽媽是購物狂，貨物堆滿客廳及房間。

購物狂媽媽對家人造成困擾，一名台灣女網民日前在「爆怨2公社」發文，大呻媽媽非常愛網購，自2年8個月前搬入新屋之後，幾乎每日都有包裹寄來家中，貨品堆滿客廳及房間。樓主感到崩潰，指「家中跟垃圾堆一樣」。

囤積物品塞爆屋

樓主在文中指出，媽媽是一位「購物狂」，無時無刻都在網購。一家人搬入新屋兩年多來，幾乎每天都會收到網購包裹，貨物塞滿客廳及各人房間，令她與哥哥大為不滿。

媽媽現在也沒地方睡，只能睡客廳地板……

因貨物太多，樓主在客廳跌倒好幾次，亦曾跟媽媽反映，希望她改善但不果。從樓主上載的照片可見，客廳及房間堆滿紙箱、衣物及玩具，難以打開衣櫃及窗戶。她形容家中就如垃圾堆一樣，「每天下班回家都很崩潰」。

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網民：或有心理問題

帖文引來網民熱議，有網民擔心母親有心理問題，「壓力大、沒安全感時會藉由囤積東西來宣洩，可能要找專業醫生幫忙」、「多關心她，其實根本買了一堆用不到、不需要的東西，只是想買」、「強制帶去心理治療，再切斷金錢來源」。

有網民則建議樓主兩兄妹幫助媽媽清理物品，「她一邊買，你幫她一邊二手賣吧」、「用得到的留下來，用不到的上網拍賣掉，二手的捐贈給有需要的人」、「把東西拆一拆，可以開個小網站，讓鄰居來買」。

同場加映：開餐廳打幾份工儲教育基金　單親媽可嵐不言苦︰兒子是我一部分

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責任編輯︰王明芳

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