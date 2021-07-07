【沒明日的恐懼】C AllStar拍MV頭破血流　為火災場面成員險被燒傷

▲ C AllStar拍攝驚險場面。

C AllStar日前為合體後第三首新歌《沒明日的恐懼》拍攝MV。這歌是他們成軍以來，首次演繹成員何建曦（Jase）填詞作品。其中一幕火災戲，Jase 與陳健安（On仔）和吳崇銘（King）化了頭破血流妝，進出火場救人，King幾乎被火燒到背脊，On仔揚言底褲都濕透。偏釗峰另有「任務」。

延續之前《集合吧！地球保衛隊》和《留下來的人》兩首歌的MV故事發展，新歌《沒明日的死懼》MV四子各有角色任務。

Jase說：「《沒明日的恐懼》MV故事世界剩低好少人類，每個人都有角色前設，我是有錢佬，On仔是流浪漢。雖然MV不是完全據歌詞拍攝，但意念一樣：『如果沒明日，大家點樣自處呢？』」On仔續說：「導演以一對男女主角兩日後要分離來表達，這兩日他們會做甚麼？」

其中一幕火災場景，On仔、Jase和King預先以特技化妝弄得血流披面，傷痕累累，前往上車路上扮流氓扮被打傷，King笑說：「因為做不到世界末日大場面悲壯場景，所以用一場火災交代。剛才我們同火好接近，幾乎燒到背脊。（Jase問：有冇燒起你對音樂團火？）燃燒晒！」

On仔聽到有爆炸聲，King坦言好驚！他們又稱導演預先叮囑他們「帶多兩條底褲」，結果他們以為導演講笑，King說：「我以為救火的水會噴濕我們，但因

為來回跑入火場，全身濕透汗水。」拍攝順利完成，驚險過後On仔穿著黑色背心唱《友情歲月》歌詞「消失的光陰散在風裹」。快紅館開騷，對於門票火速售罄，他們齊聲表示希望加場，更揚言：「100場都唱呀！」

MV中火災重頭戲，C AllStar卻三缺一，原來釗峰另有任務，他說：「我3個兄弟去救火，但我不在，給大家想像空間。」

另一場戲，On仔和King與男女主角「最後晚餐」後道別，On仔忍不住眼濕濕，但King表現冷靜。Jase見怪不怪，說：「King最冷靜，上次紅館唱《此刻無價》，我們3個喊到停不到，唯獨他一冇喊。」King解釋只是用另一個方式去投入氣氛。