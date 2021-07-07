【減肥謬誤】以為吃得少就可以減走磅數？　營養師：過度節食吃得愈少體重反而上升

▲ 註冊營養師周詠苑指出，過度節食吃得太少的話，體重反而會上升。

這天，減磅戰友Tina帶同她姐姐Connie到來，說也要找我幫忙減磅；經過體質分析評估，了解健康狀況及飲食習慣後，我給Connie寫了一張屬於她的減磅餐單，Connie細看餐單，瞪大雙眼問道︰「我真的可吃一碗滿白飯？減磅竟不用戒澱粉質？」

在旁的Tina笑說︰「她就是不相信我減磅期間，仍可吃掉整碟海南雞飯，於是嚷著要上來見你！」

我也見慣不怪，說道︰「不少減磅戰友對餐單的第一個反應，也是分量竟比自己平日所吃的還多！要知道減磅不宜過分節食，不然，你所減少的就不是磅數，而是你的新陳代謝！」

Connie問︰「這個編號1635是甚麼意思？」

「是你這個餐單的熱量，即1635卡路里。」

▲ 減肥也要有足夠的五穀類食物，才能有飽肚感。（iStock圖片）

她十分驚訝︰「這麼多？但剛才在我的體重分析報告上，你說我的新陳代謝只有1200多卡路里。」

「對！但這新陳代謝並非顯示你每日所需的卡路里。」

Connie一副迷惘的表情，我再解釋︰「新陳代謝是指你身體一日基本作為維持生命的熱量所需，即包括呼吸心跳、血液循環、細胞生長、維持身體器官運作的各個過程；即使你全日睡覺或是處於零活動的情況下，估計身體需消耗約1200卡路里。」

「以你的基礎新陳代謝，再加上你平日的活動量估計，我便推算出這個減磅餐單分量給你。」

Tina也恍然大悟，說︰「原來如此！我也明白了！」

我笑她︰「你已跟了餐單一段時間，原來也不知道這個原因。」

她尷尬笑道︰「證明我是個乖學生，你給我這個餐單，我也就照著遵從。」

我再說︰「如果長期節食，熱量攝取少於新陳代謝所需，身體的生理機制就會自動調節，以減少身體熱量的消耗，以致吃得愈少，體重反而上升！」

▲ 註冊營養師周詠苑表示，減磅不宜過分節食，不然，所減少的就不是磅數，而是新陳代謝！（iStock圖片）

「記得那次我的體質分析結果，新陳代謝只有約1100多卡，豈不是比你還少？」Tina對Connie說︰「但我比你年輕5年，新陳代謝應比你稍高吧！」

Connie作勢要打她兩巴掌，我笑說︰「年齡只是其中一項影響新陳代謝快慢的因素，體重較重的人，身體所需的熱量自然較多，新陳代謝當然也較高；另外，身體肌肉量較多的人，所消耗的熱量以及新陳代謝也會較高。」

Tina再揶揄Connie︰「你體重比我重，怪不得你新陳代謝比我高。」

Connie無奈地對我說︰「你看！從小到大，我都是這樣給她愚弄的！」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）