【聲夢傳奇】Yumi被封Sammi接班人　TVB辦「聲夢Summer Camp」召募新力軍

▲ TVB在暑假辦「聲夢Summer Camp」。

TVB歌唱比賽節目《聲夢傳奇》，自GiGi（炎明熹）憑《沒有你還是愛你》突圍而出贏盡好評後，人靚聲甜的Chantel（姚焯菲）及擅長跳唱的Yumi（鍾柔美）分別憑《戀愛預告》及《狂野之城》先後彈出。

Chantel啪《戀愛預告》的影片在Youtube點擊率於1個月內突破320萬。Yumi唱跳《狂野之城》，亦在短短3日累積逾75萬（截至今早10時）點擊，更曾榮登熱搜榜第一位。

▲ 跳唱《狂野之城》盡展Yumi擅長舞蹈的優點。

7歲開始學舞

Yumi一鳴驚人、由黑馬變熱門，連帶以往的比賽片段亦相繼被起底。

翻查Yumi IG，她去年已開始定期上載練舞片，無論力量、肢體動作、眼神及表情均十分到位，甚有女團Potential；被指可塑性高的她，更能同時駕馭型格及可愛風。

據Yumi透露，她在7、8歲已開始習舞，並學過Pop、Funky、Jazz Funk、民族舞及拉丁舞等多個不同舞種。而至那時開始，她每星期至少抽兩小時練舞，日子有功，難怪成為Dancing Princess。

▲ 對於大家讚賞，Yumi謙虛表示感謝。

張佳添：鄭秀文接班人

在比賽當日已盛讚Yumi的音樂人張佳添，其後在個人頻道繼續讚不絕口。

他直指Yumi是鄭秀文接班人及女版郭富城：「灑金粉嗰吓，佢嘅眼神、態度、動作，你就知道佢係舞台嘅Star，佢有壓台感、Timing（掌握好）、動作流暢度、力度全部好犀利。佢Ending嘅眼神，仲係話緊畀我哋聽：『我own咗個舞台』，佢得14歲，好有前途！」

張佳添更指十分期待決賽：「真係唔知邊個會贏！」

▲ 張佳添稱Yumi是Sammi接班人。

最緊要做好自己

不少網民亦因該表演對Yumi另眼相看，指她是港版蔡依林，更有感她已超越參賽者身份：「佢要比人用多雙倍時間甚至更多去練舞，練歌！我覺得佢已經係一個歌手。」、「她是咁多位参賽者最多才多藝一位，心理質素已贏晒！」、「全晚最好！最勁係佢又跳又唱但抖氣聲好過好多所謂歌手，仲要佢跳成隻歌嘅舞，歌重複，但舞是不一樣。」、「睇完Yumi，再睇Aaron，Yumi真係一啲都唔失禮。」

對於張佳添及網民厚愛，Yumi表現淡定，並謙虛謂：「好多謝大家讚賞，我冇諗過做鄭秀文或蔡依林接班人，但我會以佢哋為目標，向佢哋學習。」

她更謂未有因而感到有壓力：「因為喺台上可以做自己最鍾意嘅唱歌、跳舞，我係好享受好開心嘅。比賽結果係點，順其自然，最緊要做好自己。」

▲ Chantel（左起）、Yumi、Windy為「聲夢Summer Camp」拍宣傳片。

「聲夢Summer Camp」大招募

而《聲夢傳奇》在決賽過後將有新搞作，據官方臉書最新消息，TVB為暑假舉行的「聲夢Summer Camp」作大招募，並邀姚婥菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）拍宣傳片。

Summer Camp目標招募年屆11歲至15歲、熱愛舞台演出的青少年，登入官網可報名參加；參加者除有機會與「聲夢」學員分享追夢過程外，更獲安排接受專業導師連串歌舞訓練。