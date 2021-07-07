【靚太安樂窩】孝順女$160淘寶流動廁所 送給媽媽方便半夜去廁所

▲ 一名孝順女為行動不便的年老媽媽淘寶流動廁所，方便媽媽如廁。

對於行動不便的長者，如廁容易遇上困難。近日有一名孝順女在網上分享早前為年老的媽媽淘寶的流動廁所，大讚比痰罐方便又安全，方便媽媽有需要時趕得及如廁。帖文一出，很多網民讚樓主有孝心，亦覺得這流動廁所十分實用。

該孝順女近日（5日)在淘寶開心share Facebook群組上載了幾張淘寶流動廁所的相片，這廁所只需HK$160，連運費也不用HK$200，方便83歲膝關節退化的媽媽如廁。該孝順女阿的接受TOPick訪問，分享更多心得。

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阿的媽媽因為膝關節退化，平時要用四腳架輔助行路，長途路程需用輪椅，去廁所較困難。阿的明白長者身體機能退化，人有三急，十分難忍。

老人家半夜起身去唔切廁所！

因此，她買了一個流動廁所放在睡房給媽媽使用，假使半夜有需要如廁，也不用再花時間摸黑開燈再獨自如廁，減少意外風險。這流動廁所專為長者、孕婦放床邊使用，輕身又穩陣，還配備廁紙架和廁所刷位，猶如一個真實的廁所。

阿的媽媽初初使用時很抗拒，但阿的跟她解釋後，她明白到比起用啖罐安全，也慢慢接受。

雖然後來阿的在洗手間安裝了廁所架，但這流動廁所依然有用。有時媽媽有需要如廁時忍不到，或者廁所有其他屋企人用緊，便會使用流動廁所。

呢個流動廁所都好幫到手！

阿的還為媽媽淘寶了廁所扶手方便媽媽使用，即睇【下一頁】

帖文一出，網民紛紛回應讚好，大讚阿的孝順，亦有人覺得這廁所不是長者專屬，也是劏房神器。另外，有人覺得這廁所沒有扶手不方便使用，阿的解釋這是未找到廁所扶手前購買的，後來媽媽使用得十分安全，亦有網民建議可以用助行架輔助使用流動廁所。

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記者：王芷瑩