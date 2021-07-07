【急需換肝】3名捐贈者配對不成功　1歲栢熙母親冀有心人伸出援手

▲ 1歲男童患上急性肝衰竭，3名捐贈者配對不成功。

患上急性肝衰竭的一歲男童栢熙現正留醫瑪麗醫院兒童深切治療部，急需換肝續命。其母親區太昨深夜表示，昨有3個捐贈者同時進行配對，希望今日下午有結果，為愛兒生命帶來曙光。不過區太今日表示，3名捐贈者的配對不成功，希望有心人伸出援手。

栢熙上周五突然發燒、嘔吐，其後證實患上急性肝衰竭。早前曾有2人進行配對，包括區太的姐夫，惟其因肝太厚而不適合捐肝，另一名34歲女士初步配對後亦再次失敗；至昨晚共有3名捐贈者同時進行配對，惟今日下午獲得的結果均為配對不成功，其中二人的身體狀況未如理想。她說，兒子今日情況未有惡化，意志力很強，希望有心人伸出援手。

她昨日向關心兒子栢熙的市民表示感謝，

非常感動各位香港人支持關愛熙熙🙏🙏🙏🙏🙏🙏 熙熙好幸福❤️❤️❤️ 個個都為熙仔打氣

捐肝志願者要求：

年齡介乎18至60歲

男女不限

血型屬A或O型

BMI少於30

沒有酗酒、濫藥習慣

身體狀況良好

手術前後有親人照顧更佳

有意捐肝可聯絡：區太太 9703 3318

（whatsapp: https://api.whatsapp.com/send?phone=85297033318&text=區太你好,我有意捐肝的）或可直接到瑪麗醫院進行配對。

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記者：郭詩詩