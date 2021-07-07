【中大暴動】涉中大二號橋暴動案　1人獲釋3人罪成還押候判

▲ （經濟日報資料圖片）

2019年11月中香港中文大學二號橋一帶爆發衝突，4名大專生否認暴動、使用蒙面物品等罪受審，案件今（7日）於區域法院裁決，為首宗涉中大衝突裁決的案件。其中兩人被裁定暴動罪成，另兩人暴動罪脱，其中1人涉管有攻擊性武器罪亦罪脱。而其中3名被告另被控違反《禁蒙面法》則罪成，即4人中只有涉案理大男生獲無罪釋放。案件押後至7月21日作進一步求情及判刑，並為首被告索取背景及社會服務令報告，3人還押候判。

4名被告案發時均為大專生，分別是中大學生陳起行（22歲）、理大學生李俊皓（25歲）、IVE學生張俊浩（19歲）、中大學生鄧希雯（24歲）。

陳及李今被裁定暴動罪不成立，張及鄧暴動罪名成立。陳、張及鄧另被控1項在身處非法集結時使用蒙面物品罪罪成，張則被管有攻擊性武器罪則罪名不成立。

法官李慶年裁決時指，現場片段顯示，次被告李俊皓被3名警員制服時，李在地上爬行，有警員將他拉起及再拉倒在地上，李的後腦看似觸地，隨即有血液慢慢流出，地下留有血漿。而當時拘捕他的警員仍未出現，與其證供所稱自己一人追捕被告的說法不同，法官認為該拘捕警員的證供與片段有矛盾，他稱被告自己失去平衡，法官認為其解釋牽強，所說與事實不符。

就首兩名被告的暴動罪，法官指控方沒有足夠證據證明兩人何時到達暴動現場，以及逗留多久等，控方僅指被告被捕時身處暴動附近，身穿涉案衣著及有裝備，但缺乏言語或行為上參與暴動的證據，例如叫喊、侮辱、與集結人士一同推進等，故裁定2人暴動罪名不成立。

就另外兩名被告張俊浩及鄧希雯的暴動罪，法官指張自辯稱因好奇而留在中大游走，及後被神秘女子帶到暴動核心位置，是匪夷所思的說法；該女子及後提供手套及防毒面罩，並協助他離開，但及後卻失蹤，法官認為張在庭上謊話連篇及編造故事，找藉口開脫，並反問張，有神秘女子帶他到暴動現場後。

就被告鄧希雯的自辯，法官指出她的供詞補充了控方沒有的證據，法官不相信她的辯解，即戴上面罩後進入自己「感官世界」，沒有留意到現場情況；法官認為暴動時的13分鐘猶如戰場，她必然觀察到此情此景，以及聞到催淚煙。對於鄧解釋在「感官世界」內體驗可以獲得文學創作的靈感，法官認為是削足適履，為留守及鼓勵他人參與暴動編藉口。法官裁定兩人暴動罪成，並指鄧有足夠時間離開，卻逗留暴動核心13分鐘，並穿著示威者的衣著及裝備，與他們同一陣線，鼓勵其他人「齊上齊落」及使用暴力與警方對抗。

法官就陳、張及鄧違反蒙面法一罪指，辯方律師曾經在結案陳詞時指，就《禁蒙面法》控罪，控方必須證明被告參與非法集結，但經法官提醒後，辯方同意只需要證明被告蒙面時身處非法集結現場，而無需證明被告有參與。法官認為3人沒有蒙面的合理辯解，陳曾表示是為了防止吸入催淚煙等而戴上防毒面罩，但法官並不接納，指真正保護自己的方法是，離開非法集結的現場，故3人該罪罪成。

張另被裁定管有攻擊性武器罪不成立，法官認為警員稱首次搜袋時未有發現剪刀及鐳射筆，但個多小時後才突然找出，而剪刀及鐳射筆並非細小的物件，警員就此點沒有合理解釋。

控罪指，4被告同被控於2019年 11月12日，在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶，與一名女子及其他不知名者參與暴動。

陳起行、張俊浩及鄧希雯另被控1項在身處非法集結時使用蒙面物品，即護目鏡及防毒面具連濾罐；而張俊浩則另被控1項藏有攻擊性武器罪，即1個能發出激光光束的裝置。

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記者：林欣樂