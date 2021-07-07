【中大暴動】涉中大二號橋暴動案　3人罪成1人獲釋今午求情

▲ （經濟日報資料圖片）

2019年11月中香港中文大學二號橋一帶爆發衝突，4名大專生否認暴動、使用蒙面物品等罪受審，案件今（7日）於區域法院裁決，為首宗涉中大衝突裁決的案件。其中兩人被裁定暴動罪成，另兩人暴動罪脱，其中1人涉管有攻擊性武器罪亦罪脱。而其中3名被告另被控違反《禁蒙面法》則罪成，即4人中只有涉案理大男生獲無罪釋放；案件押後至下午3時作求情。

4名被告案發時均為大專生，分別是中大學生陳起行（22歲）、理大學生李俊皓（25歲）、IVE學生張俊浩（19歲）、中大學生鄧希雯（24歲）。

陳及李今被裁定暴動罪不成立，張及鄧暴動罪名成立。陳、張及鄧另被控1項在身處非法集結時使用蒙面物品罪罪成，張則被管有攻擊性武器罪則罪名不成立。

法官裁決時指，張自稱因好奇而在中大游走，及後被神秘女子帶到暴動核心位置的解釋是在編故事；而鄧則在暴動核心逗留13分鐘，兩人暴動罪成。

案件押後至下午3時作求情，陳暫准保釋，李即時無罪釋放，張及鄧則還押候訊。

案件早前審訊時，控方在開案陳詞指，案發前一天，有人在中大二號橋向行車路及火車軌投擲雜物以癱瘓交通，警員驅散人群。11月12日案發當天，警方在二號橋一帶設立防線阻止人群堵路。及至下午，環迴東路及物業管理處外一帶逾百人聚集，有人在馬路以雜物設示威者防線及叫囂等。

控方又指，校方與警方指揮官商討後，部分警員撤退，但後來人群再次推進，有人投擲汽油彈及磚頭等，警方最終拘捕4名被告。

張及鄧早前出庭自辯，張自辯稱案發當日到中大參加胞姊畢業禮，但抵達中大後才得悉取消，然後因好奇而留在校內，及後被女子帶到二號橋一帶。

鄧則自辯時稱是中大中文系學生，案發當日回校做功課，得知二號橋有校方代表故到現場，及後有人將防毒口罩等物資遞給她，她站在一旁觀察及感受，及後在示威者逃跑時被捕，事後將在場的經歷及感受，寫成兩份作品交功課。

控罪指，4被告同被控於2019年 11月12日，在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶，與一名女子及其他不知名者參與暴動。

陳起行、張俊浩及鄧希雯另被控1項在身處非法集結時使用蒙面物品，即護目鏡及防毒面具連濾罐；而張俊浩則另被控1項藏有攻擊性武器罪，即1個能發出激光光束的裝置。

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記者：林欣樂