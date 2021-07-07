【屍水疑雲】廣州碧桂園疑隱瞞員工蓄水池溺斃　業主憂飲屍水集體抗議促公布真相

▲ 網上流傳華南碧桂園一名物業管理人員在蓄水池溺亡，引發業主集體抗議事件。

廣州華南碧桂園近日爆發業主集體抗議事件，事緣是網上流傳一名物業管理人員在蓄水池溺亡，而物業方隨後突然停水維修，並在翌日恢復供水，但就未有公布員工溺亡一事，令業主憂心飲用水是「屍水」，群起到物業管理處拉橫額抗議，要求公布真相。

據《環球旅遊周刊》報道，網上流傳一段訊息指，華南碧桂園一名工人在6月28日於翠山藍天苑蓄水池內不慎溺亡。物業方當日下午通知業主，翠山藍天苑全區將於11:00開始停水，原因是「對供水專線進行線路維護」，又提示「請在停水之前儲備一定量的生活用水」。

業主因而質疑物業方沒有即時公布事件，亦質疑食水安全性，於是集體到會所服務中心抗議，拉起「公佈屍水新聞」、「欺瞞業主」、「草菅人命」等橫額。從流傳的現場影片可見，業主群情洶湧。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

內地媒體記者聯絡到華碧桂園警務室，證實有溺亡一事，但具體進展情況暫不方便瀏覽。

而據「廣州微博房產」，華南碧桂園物業方隨後發出聲明回覆事件，表示與溺亡員工在6月28日上午11時取得最後一次聯繫，並在下午2時發現員工失去聯絡，隨即報警並清洗消毒水池，強調據廣州水務科學研究所發布的水質報告，水池水質指標符合國家生活衛生標準。目前事件由當局調查中。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣