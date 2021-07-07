【親子好去處】時代廣場露天廣場變身環保兒童遊樂園　可回收物料打造平衡車軚陣+環型鞦韆

▲ 時代廣場地面露天廣場的《It's Play Time!》創意植物遊樂園開幕。

小朋友期待的暑假即將展開，既然未有機會遊埠，不如盡情發掘本地新趣味。時代廣場與近期大熱的香港隱世植物花園莆町Botanic Union合作，由即日起至8月29日期間，在時代廣場地面露天廣場以可回收材料建造《It's Play Time!》創意植物遊樂園，讓一家大小盡情探索這個充滿童真的前衛環保綠色樂園。

作為整個項目的藝術設計指導顧問，Botanic Union別出心裁地呈現出一個可以讓大人及小朋友任意穿梭當中，盡情玩樂及探索的專屬植物樂園。同場更設有Macramé 繩結手藝工作坊，以及製作綠色球苔玉Kokedama 工作坊。

▲ 場內的環保音樂藝術裝置由林德信設計。

創意植物遊樂園原來由小朋友的意念出發，項目設計顧問Botanic Union與德萃學校的學生合作，邀請過千位德萃小學部和幼兒園部的小朋友，一起設計心目中理想的公園遊樂設施，並以一些可反復使用的環保和可回收材料來實踐孩子們的創意，小朋友們更親手參與遊樂設施的製作，學習物料改造，為輪胎塗上創意色彩，將回收輪胎變成漂亮的裝置藝術品。

環保音樂裝置任敲打

為推廣環保的多個不同層面，熱愛音樂的瑜伽型男林德信更以回收物料如環保膠瓶、鋁罐、鐵蓋、膠喉等轉化為一個可玩樂的音樂藝術裝置，讓大眾盡情敲打，創作出「環保」音樂。而人氣Youtuber Coffee和其囝囝翟伯伯亦共同設計出彩色農夫車，配合樂園中其他由兒童們真實創作的遊樂設施，包括德萃小學之小朋友設計的可以考驗小朋互相合作精神的平衡車軚和環型鞦韆。

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工作坊方面，邀請到來自日本、擁有將近20年豐富經驗的美國加利福尼亞州認證幼兒教師Mabo主持Kokedama工作坊，讓大眾從「欣賞苔蘚」和「包む」兩個日本文化親身接觸大自然——為時兩個小時的工作坊將教導孩童欣賞經常不被重視，但卻是生態系統中極為重要，而且象徵生命力的苔蘚，再以「包む」的方式，混合苔蘚和土壤製作治愈感十足的綠色球苔玉，讓大眾能夠學習把情感傾注在雙手緊握包裹的東西上，培育與大自然間的聯繫。

親子繩結工作坊

而由本地品牌EverydayisBeachDay主持的Macramé繩結手藝工作坊，則教授小朋友單純以雙手亦可將繩子相互交織成美麗圖案。參加者可以選擇從自己喜愛的顏色繩子中，製作兩個獨一無二的羽毛或葉子，配以樹枝用作家中的裝飾或掛在手袋上作掛飾。

記者：王嵐