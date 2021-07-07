【IB放榜】英基IB狀元自幼弱聽獲醫生鼓勵　立志從醫「想在聾之前幫更多人」

▲ 梁文軒成為今屆IB狀元之一。（陳靜儀攝）

應屆國際文憑預科（IB）課程成績昨日（6日）公布，英基學校協會屬下7間學校有46位狀元，是歷史新高；另有88名學生取得44分成榜眼、90名學生取得43分成探花。46位狀元中，至少12人有意就讀醫科，亦有同學打算成為律師，為社會服務。

6歲起患弱聽的梁文軒是其中一位狀元，立志學習醫科，幫助患者。他指出，自己雙耳均是中度弱聽，左耳情況更差，有時甚至兩米外的聲音都聽不清楚，要配戴助聽器，否則聽不到聲音。梁文軒憶述，曾因病情試過被同學嘲笑，「話我係死聾鬼、無鬼用。」他說，曾經一度因自己病情感到自卑，但醫生不斷鼓勵他，讓他學懂接受自己的病情，並盡力發揮潛能。

梁文軒又說，兩年前公公重病，自責自己什麼都做不到，不能幫助家人，這些經歷都啟發他從醫，期望幫助有需要的病人及他們家人，盡力服務社會 。對於醫生曾指出其病情可能會惡化，30至40歲時更有可能完全失聰，梁文軒說，希望把握機會幫人：「想係聾之前做多啲，踏出第一步學咗醫先，將來先唔會後悔。」他目前正考慮到港大或中大讀醫科。

受病情影響，文軒說，有時與人溝通都會出現問題，可能要人多重覆幾次說話才聽得清。但這些障礙無助他溫習，小秘訣是要做好時間管理：「要預留有充足時間溫習及做功課，不要臨急抱佛腳，最好制定溫習時間表。」

▲ 英基其中3位狀元，其中周小軒（中）及周政渝（右）打算就讀法律。（陳靜儀攝）

同為狀元、打算留港讀法律的周小軒表示，她在香港成長，自覺有責任貢獻社會，為弱勢社群服務。周同學本身亦獲海外兩所大學錄取，但最後選擇留港，她解釋，打算將來在港執業，因此覺得留港讀書最好。亦有學生計劃赴海外升學，周政渝將到劍橋大學就讀法律系，他說機會千載難逢，打算學有所成後回港執業。

英基學與教顧問（Learning and teaching Adviser）雷杰翰就讚揚英基屬下學生勤奮，相信學生努力學習、快速適應網課是成績理想的重要關鍵。

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記者：黃悅晴