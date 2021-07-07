【6.4集會】被控煽惑參與未經批准集會　鄒幸彤入稟禁警方檢取手機資料

▲ 鄒幸彤入稟禁警方檢取手機資料。（資料圖片）

支聯會副主席鄒幸彤被指於網上呼籲市民參與今年6.4集會，她於6月4日當天被捕。鄒幸彤日前透過律師入稟高等法院，要求法庭頒令警方從其住所檢取的兩部手機內的資料，決定是否屬於受法律專業保密權保護、新聞材料、搜查令的範圍內及是否與「煽惑他人明知而參與未經批准集結罪」控罪有關。鄒亦要求法庭禁制警方使用及發還屬以上範疇的資料。

申請人鄒幸彤，答辯人警務處處長。入稟狀指，警方於今年6月4日撿取申請人巿部手機，並於同月29日向沙田裁判法院申請搜查令。

申請人要法庭頒下臨時禁制令，禁制警方存取、檢視、搜尋或複製相關手機中，受法律專業保密權保護、新聞材料、非搜查令的範圍內及與「煽惑他人明知而參與未經批准集結罪」控罪不相關的資料。

申請人並要求答辯人交回涉及法律專業保密權的文件及資料等，並要求法作出指示。

支聯會副主席鄒幸彤涉在網上呼籲市民參與今年6.4集會，而於6月4日當天被捕，被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，控罪指她於2021年5月29日至6月4日，在香港非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。

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記者：陳卓欣