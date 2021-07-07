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【職安真漢子】平均年齡21歲的地盤「小鮮肉」　母離世孝子學一技之長當家庭支柱

親子 15:28 2021/07/07

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這班地盤新力軍都希望學到一技之長。

做地盤是辛苦工，頂著炎熱的太陽體力勞動，還要忍受各種環境不適，很多父母都不願孩子入行。不過，近日台灣就有一班平均年齡只有21歲的「小鮮肉」，不怕捱苦到工地學技術，雖然穿著最髒的衣服，卻能賺最乾淨的錢，養他們最愛的家人。

這班學徒平均年齡只有21歲。（影片截圖）

台灣地盤板模師傅Ray開設YouTube頻道「太陽下的男人」，介紹地盤工地的工作，至今吸引近2.7萬人訂閱，可謂是另類網紅。在近日上載的影片，他介紹了一群剛入行的少年學徒，這11名「小鮮肉」平均年齡只有21歲，而且他們都從台灣不同地區來到台北工作，離鄉別井只盼能多賺點錢。

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有學徒表示，家人最初有反對，覺得這份工作危險，但他認為這是不少人對工地的刻板印象，其實他們都有做足安全措施。其中一名學徒提及前來打工的原因，他指出，自己是嫲嫲湊大，7個月前，他的嫲嫲離世，令他很難過，想離開家鄉屏東，於是決定北上做地盤。他的爸爸知道後，只告訴他，「路是要自己走的」，叫他小心點。

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盼學一技之長

另有一名學徒亦提及，去年他的媽媽離世，家裡的經濟一直欠佳，因此他希望學會一技之長，又能賺到錢。

這份錢有足夠我去扛下家裡的經濟，所有的支出。

不少人對於工人都有成見，因此現時很多工地仍是老一輩的人在工作，他們希望有更多年輕力壯的青年入行，可以為行業注入新血。

穿著最髒的衣服，賺最乾淨的錢，養著我們最愛的家人。

同場加映︰開餐廳打幾份工儲教育基金　單親媽可嵐不言苦︰兒子是我一部分

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責任編輯：王明芳 

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