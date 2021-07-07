【打針優惠】逾500間食肆推「七月七折」　4名打針食客可享優惠

▲ 食肆推「七月七折」優惠。（陳宛彤攝）

為鼓勵市民接種新冠疫苗，飲食業今年再次推出「七月七折」活動，為期1.5個月，下周一正式開始，只要4名食客均接種新冠疫苗，光顧晚市時將獲優惠。

自由黨飲食界議員張宇人表示，5000元電子消費券將於下月派發，業界此時辦優惠活動，冀能夠推動經濟，同時鼓勵市民接種疫苗。

張宇人表示，計劃的大原則是，向4名均已接種疫苗的食客提供晚市優惠，但容許參與的餐廳彈性處理，放寬要求，例如下午茶時段提供優惠。

旅發局主席彭耀佳稱，香港疫情持續受控，但是關鍵時刻不能掉以輕心，應盡早建立群體免疫屏障，旅發局會與飲食業一同推廣是次優惠，希望能夠發揮協同效應。

稻苗學會會長黃傑龍稱，縱觀環球經驗，要接種疫苗才能戰勝疫情，香港須提高接種率才不被抛離。他坦言，不會有人為一餐飯而接種疫苗，今次活動只是想答謝已打針的市民。

計劃詳情，可參閱www.diningdiscourt.hk/。張宇人透露，已有逾500間餐廳參與，相信稍後會有其他食肆加入，希望最後有過千間食肆響應，會視乎效果，考慮延長優惠。

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記者：陳宛彤