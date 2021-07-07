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【大叔的愛】黃德斌跳舞大壓力要求清場　Edan自認跳舞叻過Anson Lo

娛樂 16:12 2021/07/07

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《大叔的愛》演員齊集為劇集拍攝片頭曲。（ViuTV提供）

日前，ViuTV劇集《大叔的愛》眾演員黃德斌、呂爵安、盧瀚霆、邱士縉、簡慕華、陳子豐、練美娟等人齊集，為劇集拍攝片頭主題曲，並專程排舞盼突圍而出。

《大叔的愛》演員齊集為劇集拍攝片頭曲。（ViuTV提供）

男主角之一的黃德斌就於片場不時嘆氣，更趕完成的演員離開：「叫佢哋快啲走，唔好搞我啦，因為好大壓力啊！導演話得就得喇，但係自己就覺得可以好啲，頭先叫做『做咗動作』囉，比多啲時間我排練，可以向歌舞戲呢個目標出發。」

而MIRROR成員一向跳得又唱得，不過今次Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆及Stanley邱士縉的NG次數卻比同場的練美娟（娟姐）和徐㴓喬（Asha）多。

Edan搶先認叻指表現較隊友佳，但反被Anson Lo指責「計較」：「跳舞呢樣嘢，我一向都好敬重Edan，所以輸比邊個都冇咩所謂，都唔知Edan比較嚟做乜，呢個世界真係太多競爭啦。」Edan就不甘示弱地指教對方兩招跳好啲。

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Stanley就表示難得演員重聚，卻幾乎認不到黃德斌：「因為佢剃咗鬚，真係怪怪地，成個人後生晒又靚仔咗。其實今日大家見面有點怕醜，要啲時間Warm Up，好快就返翻去拍劇個氣氛。」

在場的練美娟亦信心十足，但當導演要求她打頭陣時，她卻以補妝為由推隊友上陣：「因為真係驚驚地，要拍埋MIRROR一齊跳，但導演都話叫我表情為重，呢方面我做得好足！今日最後一日拍攝，但唔會唔捨得啦，一來成日都會見面，而且我有信心會開第二季，到時又會見面。」

而同場的陳子豐就自嘲年紀大，令跳舞難度增加：「其實做咩表情我都諗好晒，但係要我記Step就有難度，話晒都四十歲去到中年，未必夠MIRROR啲後生仔嚟。」

撰文 : TOPick 柴犬出動

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