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【IB放榜】英基46名狀元升讀醫科人數最多　IB狀元分享讀書秘訣

社會 15:44 2021/07/07

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英基今年有46名狀元。（陳靜儀攝）

應屆國際文憑預科（IB）課程成績昨日（6日）公布，英基學校協會屬下7間學校有46位狀元，是歷史新高；另有88名學生取得44分成榜眼、90名學生取得43分成探花。46位狀元中，最多人有意就讀醫科，牙科、法律、化學及生物科技相關的科目亦受歡迎。

有IB狀元自幼弱聽獲醫生鼓勵對自己重拾信心，立志從醫，詳情即看：【下一頁】；亦有狀元選擇到海外讀電影，詳情即看：【下一頁】

本港今屆滿分IB狀元人數按年急增近5倍至130人，其中英基學校協會轄下7間屬校囊括46名IB狀元，較去年同期的多出34人、增加近3倍。其中英基南島中學有11名狀元，佔最多；英基英皇佐治五世學校則有9 名狀元。

英基收集狀元的升學意願，想讀醫科的人數比例最高，有至少13人；與化學、生物化學相關的學科亦頗受狀元歡迎，有約6人感興趣；法律、牙科、政治經濟等學科亦分別有4至5人打算就讀。

英基今年有46名狀元。（陳靜儀攝）

不少狀元亦有分享讀書秘訣，TOPick整合如下：

  • 專注集中處理眼前事
  • 做好時間管理，不要臨急抱佛腳
  • 制定溫習時間表
  • 多看新聞，學習多角度看待事件
  • 要盡力做每件事

英基學與教顧問（Learning and teaching Adviser）雷杰翰亦提醒學生留意，選擇選修科前，重要的一步是學生要了解自己的能力及興趣，要選擇自己感興趣的學科；開始修讀後亦要透過多實踐去鞏固知識、累積經驗。對於今年英基各學校的IB狀元人數創新高，他認為是因學生勤奮，相信學生在疫情間努力學習、能快速適應網課亦是成績理想的重要關鍵。

雷杰翰。（陳靜儀攝）

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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