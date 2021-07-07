【IB放榜】英基46名狀元升讀醫科人數最多　IB狀元分享讀書秘訣

▲ 英基今年有46名狀元。（陳靜儀攝）

應屆國際文憑預科（IB）課程成績昨日（6日）公布，英基學校協會屬下7間學校有46位狀元，是歷史新高；另有88名學生取得44分成榜眼、90名學生取得43分成探花。46位狀元中，最多人有意就讀醫科，牙科、法律、化學及生物科技相關的科目亦受歡迎。

有IB狀元自幼弱聽獲醫生鼓勵對自己重拾信心，立志從醫，詳情即看：【下一頁】；亦有狀元選擇到海外讀電影，詳情即看：【下一頁】

本港今屆滿分IB狀元人數按年急增近5倍至130人，其中英基學校協會轄下7間屬校囊括46名IB狀元，較去年同期的多出34人、增加近3倍。其中英基南島中學有11名狀元，佔最多；英基英皇佐治五世學校則有9 名狀元。

英基收集狀元的升學意願，想讀醫科的人數比例最高，有至少13人；與化學、生物化學相關的學科亦頗受狀元歡迎，有約6人感興趣；法律、牙科、政治經濟等學科亦分別有4至5人打算就讀。

▲ 英基今年有46名狀元。（陳靜儀攝）

不少狀元亦有分享讀書秘訣，TOPick整合如下：

專注集中處理眼前事

做好時間管理，不要臨急抱佛腳

制定溫習時間表

多看新聞，學習多角度看待事件

要盡力做每件事

英基學與教顧問（Learning and teaching Adviser）雷杰翰亦提醒學生留意，選擇選修科前，重要的一步是學生要了解自己的能力及興趣，要選擇自己感興趣的學科；開始修讀後亦要透過多實踐去鞏固知識、累積經驗。對於今年英基各學校的IB狀元人數創新高，他認為是因學生勤奮，相信學生在疫情間努力學習、能快速適應網課亦是成績理想的重要關鍵。

▲ 雷杰翰。（陳靜儀攝）

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記者：黃悅晴