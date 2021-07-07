  • 32°C
香港時間 : 2021707日 (週三) 16:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國安法】浸大證實1名職員被捕並遭即時停職　校方強烈譴責恐怖主義

社會 15:53 2021/07/07

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

浸大今日（7日）證實，其中一名被捕人士為大學的職員，並已即時暫停該名被捕職員職務。（資料圖片）

警方昨（6日）公布日前搗破港獨組織「光城者」涉製造爆炸品，並以國安法拘捕9人，有傳被捕大學管理層人員為香港浸會大學持續教育學院公關及傳訊主任，浸大今日（7日）證實其中一名被捕人士為大學的職員，並已即時暫停該名被捕職員職務。

據悉其中一人為浸大持續教育學院公關及傳訊主任，詳情即看：【下一頁】

浸大回應表示，該宗案件現正由警方作出調查，而警方亦於今日持搜查令進入石門校園搜集相關資料。

校方表示，會全力協助調查工作，並即時暫停該名被捕職員的職務，強調理性表達意見和討論，並以理性的方式和平解決分歧，乃公民社會的基石，恐怖主義和暴力嚴重威脅市民大眾的安全，甚至社會和國家的安寧和秩序。校方強烈譴責恐怖主義及暴力行為，而大學成員亦必須時刻守法。

警方日前搗破港獨組織涉製造爆炸品拘9男女，詳情即看：【下一頁】

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【國安法】警方搗破港獨組織涉製造爆炸品　拘捕9人包括6名中學生
11:19 2021/07/06
【國安法】警方搗破港獨組織涉製造爆炸品　拘捕9人包括6名中學生
【國安法】警方搗破港獨組織涉製造爆炸品拘9男女　據悉一人為浸大持續教育學院公關及傳訊主任
21:13 2021/07/06
【國安法】警方搗破港獨組織涉製造爆炸品拘9男女　據悉一人為浸大持續教育學院公關及傳訊主任

你可能感興趣

【國安法】警方搗破港獨組織涉製造爆炸品　拘捕9人包括6名中學生
11:19 2021/07/06
【國安法】警方搗破港獨組織涉製造爆炸品　拘捕9人包括6名中學生
【國安法】警方搗破港獨組織涉製造爆炸品拘9男女　據悉一人為浸大持續教育學院公關及傳訊主任
21:13 2021/07/06
【國安法】警方搗破港獨組織涉製造爆炸品拘9男女　據悉一人為浸大持續教育學院公關及傳訊主任
香港浸會大學 大學 恐怖主義 國安法

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶