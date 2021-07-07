【國安法】浸大證實1名職員被捕並遭即時停職　校方強烈譴責恐怖主義

▲ 浸大今日（7日）證實，其中一名被捕人士為大學的職員，並已即時暫停該名被捕職員職務。（資料圖片）

警方昨（6日）公布日前搗破港獨組織「光城者」涉製造爆炸品，並以國安法拘捕9人，有傳被捕大學管理層人員為香港浸會大學持續教育學院公關及傳訊主任，浸大今日（7日）證實其中一名被捕人士為大學的職員，並已即時暫停該名被捕職員職務。

據悉其中一人為浸大持續教育學院公關及傳訊主任，詳情即看：【下一頁】

浸大回應表示，該宗案件現正由警方作出調查，而警方亦於今日持搜查令進入石門校園搜集相關資料。

校方表示，會全力協助調查工作，並即時暫停該名被捕職員的職務，強調理性表達意見和討論，並以理性的方式和平解決分歧，乃公民社會的基石，恐怖主義和暴力嚴重威脅市民大眾的安全，甚至社會和國家的安寧和秩序。校方強烈譴責恐怖主義及暴力行為，而大學成員亦必須時刻守法。

警方日前搗破港獨組織涉製造爆炸品拘9男女，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅