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【港鐵凍薪】工會稱港鐵宣布凍薪　將向員工發放特別獎金

社會 15:58 2021/07/07

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港鐵宣布今年度凍薪。（資料圖片）

港鐵今日(7日)將公布最新員工薪酬調整方案，港鐵工會表示，港鐵公司已公布本年度凍薪，深感失望及不滿。據悉，港鐵公司行政總裁金澤培表示，將會向合資格同事發放特別獎金。

據港鐵公司行政總裁金澤培致員工的電郵，港鐵公司去年的本地總客運量下跌了31.5%，整體業務虧損達48億元，雖然近月客量有所回升，但業務復原的速度仍面臨壓力，公司現時首要任務是保就業，需確保財務上的可持續性，經董事局商討，決定今年凍薪。

電郵亦提及，會向合資格的非經理級員工發放酌情特別獎金，亦會向合資格經理級及非經理級員工按工作表現發放一次性特別獎金。

香港鐵路總工會就表示，對公司本年度凍薪的決定深感失望及不滿。工會又稱，去年及今年度凍薪影響員工生計，強烈要求公司在經濟復甦及乘客量回升後，向員工補回應有薪酬加幅，以鼓舞士氣。

香港鐵路工會聯合會亦對此表示失望和不滿，令員工對加薪機制失去信心。

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記者：陳梓蔚

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