【港鐵凍薪】港鐵宣布凍薪並發放特別獎金　工會稱深感失望

▲ 港鐵宣布今年度凍薪。（資料圖片）

港鐵今日(7日)宣布本年度凍薪，但會發放3種獎金，表現優秀的非經理級員工或可獲多於雙糧的金額。港鐵工會表示，對本年度凍薪深感失望及不滿。

港鐵發言人稱，受乘客量下跌、遊客銳減及租金減免的影響，港鐵公司的經常性業務錄得整體虧損。在審慎考慮宏觀經濟環境和業務前景等因素後，公司決定今年全體員工的固定薪酬維持不變。

港鐵公司會對表現優秀的非經理級員工發放相等於0.33至0.67基本月薪的「工作表現獎」、而合資格的非經理級員工亦會同時獲發相等於0.5基本月薪的「酌情特別獎金」、另外，所有職級的合資格員工亦會按其工作表現獲發相等於0.5至0.85基本月薪的「一次性特別獎金」。

據港鐵公司行政總裁金澤培致員工的電郵，港鐵公司去年的本地總客運量下跌了31.5%，整體業務虧損達48億元，雖然近月客量有所回升，但業務復原的速度仍面臨壓力，公司現時首要任務是保就業，需確保財務上的可持續性，經董事局商討，決定今年凍薪。

香港鐵路總工會就表示，對公司本年度凍薪的決定深感失望及不滿。工會又稱，去年及今年度凍薪影響員工生計，強烈要求公司在經濟復甦及乘客量回升後，向員工補回應有薪酬加幅，以鼓舞士氣。

香港鐵路工會聯合會亦對此表示失望和不滿，令員工對加薪機制失去信心。

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記者：陳梓蔚