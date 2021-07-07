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監護權　新手父母須知

育兒經 16:17 2021/07/07

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相片來源：iStock

沒人想小題大做。然而，在這個瘋狂且前所未見的世代，我們不得不提前為將來作好準備 – 對此，新手父母更需格外留神 – 為子女尋找最好的托兒服務、購買保險、規劃自身的財務狀況、考慮育兒策略等等的事項突然變得無比重要。新手父母還應考慮為年幼的子女設立監護權。如果發生父母無法照顧子女的不幸情況（例如父母一方或雙方長期缺席家中、不幸過世或患有精神疾病），任命合適的法定監護人將能保障閣下子女的將來。

在沒有正式任命監護人的情況下，當父母雙方均不能照顧未滿法定年齡18歲的子女時，香港法院將成爲他們的實際監護人。如果家庭成員爭相照管兒童，狀況將會複雜化，這並不利於兒童的福祉。沒有父母會希望自己的子女被社福機構接管，尤其是如果身邊有一個充滿和能力的朋友或家庭成員能代爲照管 – 父母只需提早為子女任命監護人便可避免這樣的情況。

父母可通過遺囑或一份獨立的監護契據為子女任命法定監護人。這兩項選擇各有好處 –

遺囑允許父母於任命遺囑監護人的同時作出所有相應、至關重要的財務安排。通過遺囑，父母可爲子女的未來生活和教育開支安排足夠的資金。這份用白紙黑字寫明一切的文件有助家屬及親信在悲痛時刻避免爭論及不確定性，從而使監護人的交接更順利。

監護契據是在父母其中一方或雙方長期缺席家中或死亡的情況下為子女任命監護人而訂立的。雖然這項選擇不包括為子女指定財務上的安排，但它亦有其自身好處。對於在港的外籍人士而言，他們可於返國或離港期間通過臨時監護契據任命身處本地的朋友或鄰居作爲子女的臨時監護人並代其照顧子女，直至作為法定監護人的本人回港爲止。

契據必須以書面形式作出，並需由父母在兩名見證人面前註明日期和簽字。授權的父母應事先確保擬定監護人知道此項任命，持有契據的原件或經核證的真實副本。這份文件内容並不複雜，準備文件牽涉的律師費用也相對較低。需要注意的一點是 – 一份監護契據不應是一成不變的；它應能被修改，隨著閣下子女的成長，契據亦應容許新的監護人被任命。

我們在抱最好希望的同時也應為最壞的情況作準備。適當的計劃容許我們在緊急情況下作出快速的應對。歸根究底，子女的安全及福祉最爲重要。意外一旦發生，周詳的計劃將確保閣下的子女得到妥善的照顧。總而言之，儘早為閣下的子女設立監護契據對家庭規劃有百利而無一弊。

撰文 : Sharon Sher 衛達仕律師事務所合夥人

家庭關係 律師

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