【法定假期】立法會通過逐步增加法定假至17日 明年打工仔多一日佛誕假

▲ 在2022年起至2030年，分5次由現時12日增至17日，與星期日以外的公眾假期日數看齊。

立法會在全體議員舉手表決下，三讀通過逐步將法定假期增加至17日的草案。 在2022年起至2030年，分5次由現時12日增至17日，與星期日以外的公眾假期日數看齊。 工聯會郭偉强、黃國健及自由黨鍾國斌分別就草案提出修訂，均被否決。

勞工及福利局局長羅致光表示，條例提供清晰時間表及路綫圖，將勞工假期及公眾假期逐步睇齊，改善逾100萬名打工仔的福利。他明白，有人希望能夠加快步伐，但認為要給予時間中小輕企適應變化，更稱勞工假期睇齊問題已在社會、勞工界存在多時，相信現時已打破了十多年來的僵局，爭取權益的朋友會感到開心。

▲ （陳永康攝）

多名議員表示支持有關草案，工聯會陸頌雄批評，過去存在勞工假及銀行假，是歧視性的「一假兩制」。他認為，加5日假期，會為僱主帶來額外1.4％人力成本，在目前市道下是可大可小，但認為分為5年逐步增加假期，已經作出平衡。

工聯會黃國健則認為，社會上不少從事體力勞動的「藍領」是放「勞工假」，批評社會不斷進步，但勞工權益停濟是不公平。 他又指，當局要用近10年時間才增加5日假的做法太慢，提出修正案加快增加假日的速度。

自由黨的鍾國斌提出修正案，就希望將增加法定假日日數的速度減慢，由2024年起直到2032年。 他指出，本身增加假期問題不大，但要視乎現實經濟環境，包括何時通關，恢復正常的經濟活動等。

所以在修正案中，希望延遲處理增加法定假期，又指本屆政府提出一連串涉及勞工福利的措施，包括設立男士侍產假，延長法定產假等，增加商界成本，最終可能轉嫁消費者身上。

自由黨邵家輝就表示，支持自由黨修正案，指過去因疫情被停業的行業，面對欠債也不少，希望可以推遲以減省顧主壓力。

勞工及福利局局長羅致光反對將增加法定假日日數加快或減慢。他強調，政府將首天新增假日定為2022年5月的佛誕，是考慮到這是單一法定假日，顧主較易安排及處理。

根據修例，佛誕，聖誕節後第一個週日，復活節星期一，耶穌受難節及耶穌受難節翌日，將分5次成為法定假日。首個增加的法定假日是佛誕，將由2022年開始。

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記者：李淇