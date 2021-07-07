【疫苗接種】信和集團逾400名員工及租戶接種疫苗　聶德權今到場打氣

▲ 公務員事務局局長聶德權今日（7日）到尖沙咀帝國中心，視察信和集團員工透過政府外展服務接種科興疫苗的情況。圖示聶德權（後排右四）、信和集團副主席黃永光（後排右三）、信和集團聯席董事黃永龍（後排左四）、信和集團聯席董事兼人力資源總監廖懿妮（後排右二）及一眾員工一同支持2019冠狀病毒病疫苗接種計劃。（政府新聞處）

為響應香港特區政府的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃，信和集團邀請疫苗外展接種服務團隊於昨日（6日）及今日（7日）一連兩日為逾400名員工及家屬、租戶以及東尖沙咀地產發展商聯會會員提供疫苗接種服務。公務員事務局局長聶德權今日亦到尖沙咀帝國中心，與信和集團副主席黃永光一起視察該集團員工透過政府外展服務接種科興疫苗的情況。

即看政府外展服務接種科興疫苗情況：

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連同昨天（6日）透過政府外展服務接種復必泰疫苗的集團員工、尖沙咀中心和帝國中心的租戶，以及東尖沙咀地產發展商聯會會員，合共約400人在這兩天透過外展服務接種新冠疫苗。

公務員事務局局長聶德權指，感謝信和集團與政府攜手推動「全城起動 快打疫苗」運動，在推動員工響應疫苗接種計劃之餘，更積極鼓勵大眾參與疫苗接種，致力透過大幅提升疫苗接種率，盡速為香港建立保護屏障，讓社會早日回復正常生活。他亦感謝今日提供外展接種服務的天暉路體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊和行政支援人員。

信和集團副主席黃永光表示，集團員工的身心健康對他們至關重要，他感謝政府有效率地為我們的員工及租戶提供方便的疫苗接種服務，並感謝同事們及租戶的支持。疫苗接種是對抗疾病行之有效的方法，也是保護我們的最佳方式，讓社會早日回復常態，大家能夠隨時隨地與家人和朋友聚會、外出旅遊，並參與各類社交活動。



黃永光續指，隨著疫苗接種率提升，逐步達致群體免疫的水平，政府可計劃進一步放寬社交距離措施，安全地重啟經濟活動。他希望藉此機會感謝醫療專業團隊於過去一年半的時間，為保障巿民的健康努力不懈。憑藉大家同心協力，我們必能跨越挑戰，香港將會變得更美好。

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責任編輯：曾卓鋒