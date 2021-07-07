【新冠疫苗】食衞局指至今4300名院舍院友接種　接種率僅5%

▲ 食衞局指至今4300名院舍院友接種，接種率僅5%。（經濟日報資料圖片）

港府新冠疫苗接種計劃至今已逾130天，逾3成半人口接種首劑疫苗，食衞局局長陳肇始回覆議員查詢時指，衞生署所有職系員工已有4600人接種首劑，接種率達55%；而醫管局所有職系員工亦已有40300人接種，接種率達47%。不過至7月初只有4300名院舍院友接種首劑，接種率僅為5%。

食衞局局長陳肇始書面回覆立法會議員陳沛然時，提到截至7月初衞生署所有職系員工已有4600人接種首劑疫苗，接種率達55%，當中有470名醫生及950名護士接種，接種率分別達87%及52%。而醫管局同期整體接種率達47%，有40300名員工已接種首劑疫苗，包括有5200名醫生及逾1.1萬名護士接種，接種率分別達77%及43%。

至於安老院舍、殘疾人士院舍方面，截至7月初僅4300名院友接種首劑疫苗，接種率僅為5%；惟有1.9萬名院舍員工接種，接種率達49%。同期有17.7萬名籍家庭傭工接種，接種率亦為48%。

當局又指，截至6月底，獲食環署發牌的餐飲處所共約16400間，當中已登記為C類及D類運作模式的餐飲處所共約1200間，已接種至少一劑新冠疫苗的員工比率超過7成。截至周日(4日)，分別有19498名及9580名持「往來港澳通行證」獲准逗留香港的訪客接種首劑和兩劑新冠疫苗。

被問及紀律部隊人員的接種數目，陳肇始稱，政府十分鼓勵各部門人員接種新冠疫苗，以保障員工個人及他們服務的市民健康和履行公民義務；由於預約接種由公務員同事自行安排，並無相關接種疫苗的資料。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡