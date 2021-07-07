【接管黃馮】黃馮律師行遭接管　高院頒令合資格申索人8月前獲發還逾3.1億元

▲ 去年底黃馮律師行因有前職員被指挪用客戶款項，遭律師會介入接管，有苦主未能索回所有款項，更有人負責累累。（資料圖片）

黃馮律師行早前因有前文員涉不誠實挪用客戶款項，而遭律師會接管，有客戶因此無法完成物業交易，大批客户資金被凍結。介入調查的香港律師會今（8日）向高等法院提出申請，法官頒令律師會須於8月4日前，向合資格申索人士發出支票，分發逾3.1億元，尚未登記的申索人則可於1年內提出申請。



申請人香港律師會，答辯人伍永雄及阮國強。

法官高浩文書面判決指，律師會接管黃馮律師行後，曾於中英文報章刊登通知，並邀請受影響客戶作登記。截至今年6月21日共有637名申索人，涉款逾3.67億元。法官指當中已確認獲接納申索款項逾3.1億元，連同仍在確認中的申索，估計共涉3.49億元，若成功分發後餘下約逾3,000萬元。

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至於兩名答辯人則指於2020年12月分別向財務公司借貸共逾2,300萬元，其中800萬元由兩人共同借貸，並注入律師行客户帳户，該財務公司現要求歸還有關款項。

負責處理有關介入事宜的律師行認為財務公司已透過入稟追討，因此沒有基礎可從被凍結資金獲發還款項。法官認為財務公司與客户存放款項於律師行帳户處境不同，故認為透過入稟追討做法較適合。

法官最終頒令律師會須於8月4日前，向合資格申索人士發放支票，至於尚未提出申索人士，則可於12個月內提出，有關延期申索通知不會於報章刊登。

資料顯示，黃馮律師行1名前文員涉於2019年虧空公款約610萬元，律師會於2020年6月委託會計師調查黃馮的帳目，發現其客戶戶口中有2,308萬元缺款。同年11月律師會指控黃馮涉違反《律師帳目規則》，要求黃馮將缺款存入戶口，同年12月23日律師會決定接管黃馮律師行，黃馮合夥人曾申請司法覆核被拒。

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記者：林育慧