【網上騙案】騙徒假冒香港郵政盜信用卡資料　涉款33萬元警方拘2人包括突尼西亞男子

▲ 網絡安全及科技罪案調查科高級督察葉頌揚交代案情。(黃傑偉攝)

騙徒假冒香港郵政斂財，警方上月拘捕2名網上詐騙集團成員，分別為34歲本地男子，及35歲突尼西亞籍男子，被捕人共涉19宗網上騙案，涉款33萬元。

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組高級督察葉頌揚指，為打擊偽冒郵遞公司等罪行，網罪科聯同油尖警區及九龍城警區作出以情報主動拘捕行動，分別於6月14日及24日拘捕2名男子，分別為34歲本地男子，及35歲突尼西亞籍男子，報稱文員及廚師， 涉嫌以欺詐手段獲得財產。兩人共牽涉19宗騙案，涉款33萬元，當中一名商人單一最大損失28萬元，被人盜取信用卡資料購買點數卡。行動中檢獲2人的手提電話，不排除有更多人被捕。

葉頌揚續指，警方自去年11月至今，錄得183宗偽冒郵遞公司騙案，共涉款320萬元。受疫情影響，市民較少外出購物，轉而於網上平台購物，由於消費者希望盡快得到所購物品，以為到該等網站支付郵費後可較快獲得物品，騙徒窺準機會以手機短訊及電郵假冒本地郵遞機構， 訛稱消費者有郵遞包裹需繳付少量郵費提取，信息內並附上超連結，騙徒以釣魚程式夾附信息中， 當受害人不虞有詐輸入信用卡資料及密碼後，騙徒便以受害人信用卡購物，包括名貴衣物、電子產品及遊戲平台點數卡，當受害人收到月結單及交易訊息方知受騙。

警方提醒消費者購物時要清楚貨物是否需要繳付郵費，如有疑問應諮詢交易平台， 另外除偽冒郵遞公司外近期亦有偽冒銀行及電訊公司，市民要時刻警惕不要輕易交出個人資料， 警方重申以欺詐手段獲得財產屬嚴重罪行，最高可被判監禁10年市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉