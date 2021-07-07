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【校長專欄】勉勵畢業生滿懷信心展望新旅程　林德育校長：將不捨化成動力向前邁進

教育 18:53 2021/07/07

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林校長勉勵畢業生懷信心展望新旅程。

各位六年級畢業同學們，你們是特別一屆的畢業生，你們在小學階段經歷了一整年疫情，由2020年1月，你們是五年級學生，斷斷續續上學，準備第一次的呈分試；到2020年9月至現在，你們經歷了在家學習，實體上課，全時段實體上學，部份時段實體上學，半日上課模式，不同上學模式皆經歷過。有人說，這是最壞的年代，也是最好的年代，讓我們在最壞的年代有最好的學習。

執筆之時，香港正在為疫情後的經濟復甦籌劃不同政策及可行方案。香港正與新加坡政府達成旅遊氣泡協議，期望透過此方案讓兩地的市民有機會外出旅遊。而大家也即將離開小學，升上中學。回想起2019年這段時間，我正在乘飛機前往台灣出席一個會議，想起飛機，此時此刻，心中別有一番感受，整理一下思緒，有三個詞語浮現在我腦海中：放下、信心與展望。

放下。每次外遊啟程前，我們需要收拾行李。於收拾行裝的過程中，我們不會每樣物品都會帶上，只會帶一些重要物件，一些不重要的物件就會放下。六年級的同學們，你們要升上中學了，學校給你們最重要的東西是甚麼呢？是「成就卓越將循人」？是「六愛」？是書本的知識？還是同學、師生間快樂的片段？學校期望大家在中學階段，盡自己最大的努力讓自己做得最好，成為自己心中卓越的人，展現將循人應有的素質。此時，我們需要放下一些不好的習慣，放下一些不好的行為，沒有放下這些，我們便不能輕鬆地處理一些更重要的東西，懂得放下，我們才能學會更多重要的東西。

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信心。有首流行曲歌詞：「天氣不似預期，但要走，總要飛。」離開相處六年的老師與同學，心中難免依依不捨，這份不捨，能否化成一份動力，讓我們在各奔前程的路途上，不斷向前邁進。未來的路途並不一定康莊，帶著學校學到的東西，帶著老師們對你們的期盼，不要懼怕，滿懷信心走前面的路，為自己的將來努力打拼，深信挫折是我們人生成長的養料，the best teacher is the lastest mistake。

展望。飛機起飛，機頭一定是向上。展望將來，我們可以昂首闊步向著目標前進嗎？六年小學生活完結，前面的路你會怎樣走呢？未來六年，你的目標是甚麼呢？未來十年你的目標是甚麼呢？再看遠一些，你的人生目標又是甚麼呢？正如飛機一定有前往的目的地，你的目的地是哪裡呢？懷著信心，懷著熱誠，展望未來。

啟程，放下一些不好的東西，滿懷信心，向著自己的目標努力前進，大家已經知道即將入讀的中學，準備好一切，展望新的旅程。

同場加映：小學男生愛說粗口被處罰　校長分享童年秘密令男生戒壞習慣

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撰文 : 林德育校長 將軍澳循道衛理小學

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