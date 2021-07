【校長專欄】勉勵畢業生滿懷信心展望新旅程　林德育校長：將不捨化成動力向前邁進

▲ 林校長勉勵畢業生懷信心展望新旅程。

各位六年級畢業同學們,你們是特別一屆的畢業生,你們在小學階段經歷了一整年疫情,由2020年1月,你們是五年級學生,斷斷續續上學,準備第一次的呈分試;到2020年9月至現在,你們經歷了在家學習,實體上課,全時段實體上學,部份時段實體上學,半日上課模式,不同上學模式皆經歷過。有人說,這是最壞的年代,也是最好的年代,讓我們在最壞的年代有最好的學習。

執筆之時,香港正在為疫情後的經濟復甦籌劃不同政策及可行方案。香港正與新加坡政府達成旅遊氣泡協議,期望透過此方案讓兩地的市民有機會外出旅遊。而大家也即將離開小學,升上中學。回想起2019年這段時間,我正在乘飛機前往台灣出席一個會議,想起飛機,此時此刻,心中別有一番感受,整理一下思緒,有三個詞語浮現在我腦海中:放下、信心與展望。

放下。每次外遊啟程前,我們需要收拾行李。於收拾行裝的過程中,我們不會每樣物品都會帶上,只會帶一些重要物件,一些不重要的物件就會放下。六年級的同學們,你們要升上中學了,學校給你們最重要的東西是甚麼呢?是「成就卓越將循人」?是「六愛」?是書本的知識?還是同學、師生間快樂的片段?學校期望大家在中學階段,盡自己最大的努力讓自己做得最好,成為自己心中卓越的人,展現將循人應有的素質。此時,我們需要放下一些不好的習慣,放下一些不好的行為,沒有放下這些,我們便不能輕鬆地處理一些更重要的東西,懂得放下,我們才能學會更多重要的東西。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

信心。有首流行曲歌詞:「天氣不似預期,但要走,總要飛。」離開相處六年的老師與同學,心中難免依依不捨,這份不捨,能否化成一份動力,讓我們在各奔前程的路途上,不斷向前邁進。未來的路途並不一定康莊,帶著學校學到的東西,帶著老師們對你們的期盼,不要懼怕,滿懷信心走前面的路,為自己的將來努力打拼,深信挫折是我們人生成長的養料,the best teacher is the lastest mistake。

展望。飛機起飛,機頭一定是向上。展望將來,我們可以昂首闊步向著目標前進嗎?六年小學生活完結,前面的路你會怎樣走呢?未來六年,你的目標是甚麼呢?未來十年你的目標是甚麼呢?再看遠一些,你的人生目標又是甚麼呢?正如飛機一定有前往的目的地,你的目的地是哪裡呢?懷著信心,懷著熱誠,展望未來。

啟程,放下一些不好的東西,滿懷信心,向著自己的目標努力前進,大家已經知道即將入讀的中學,準備好一切,展望新的旅程。

