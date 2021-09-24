【濕疹飲食】10種容易誘發濕疹蔬菜　中醫：暗瘡風疹過敏人士忌食

▲ 中醫指，患暗瘡、濕疹、風疹人士宜慎吃10種蔬菜。

濕疹患者要特別注意飲食，患有暗瘡、疥、癬等皮膚病人士亦如是。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）近日在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，某些蔬菜容易誘發濕疹，要慎吃。她列出10種較常見的蔬菜類發物，叮囑患者勿輕視。

梁醫師表示，長輩們總會苦口婆心叮囑患皮膚病就不要吃牛、鵝、鴨、蝦、蟹、無鱗魚等食物，以免加重病情。她指出，這些食物在中醫學稱為「發物」，發物有助邪的意思，能引起舊患復發、將新病加重，故此患有暗瘡、濕疹、風疹、皮膚病或容易過敏人士要避免食用。

多吃蔬菜就萬無一失？她解釋，蔬菜類亦有不少動風、助火及生痰滯氣發物，容易誘發皮膚瘡瘍腫毒，患者亦要小心，避免皮膚病發作。

常見蔬菜類發物

1. 性平或性涼蔬菜

共有4種，點擊圖片看食材功效、適及不適合的人士：

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2. 性溫或性熱蔬菜

共有6種，點擊圖片看食材功效、適及不適合的人士：

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內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣