  • 32°C
香港時間 : 2021709日 (週五) 17:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濕疹飲食】10種蔬菜易致皮膚痕癢　中醫：患暗瘡濕疹風疹要避免

保健美顏 17:16 2021/07/09

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

中醫指，患暗瘡、濕疹、風疹人士宜慎吃10種蔬菜。

濕疹患者要特別注意飲食，患有暗瘡、疥、癬等皮膚病人士亦如是。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）近日在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，某些蔬菜容易誘發濕疹，要慎吃。她列出10種較常見的蔬菜類發物，叮囑患者勿輕視。

梁醫師表示，長輩們總會苦口婆心叮囑患皮膚病就不要吃牛、鵝、鴨、蝦、蟹、無鱗魚等食物，以免加重病情。她指出，這些食物在中醫學稱為「發物」，發物有助邪的意思，能引起舊患復發、將新病加重，故此患有暗瘡、濕疹、風疹、皮膚病或容易過敏人士要避免食用。

多吃蔬菜就萬無一失？她解釋，蔬菜類亦有不少動風、助火及生痰滯氣發物，容易誘發皮膚瘡瘍腫毒，患者亦要小心，避免皮膚病發作。

常見蔬菜類發物

1. 性平或性涼蔬菜

共有4種，點擊圖片看食材功效、適及不適合的人士：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

2. 性溫或性熱蔬菜

共有6種，點擊圖片看食材功效、適及不適合的人士：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

————————

同場加映：【活得健康啲】無花果健脾滋潤如敷面膜　湯水達人教揀靚無花果：愈深啡色愈甜愈潤

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣

相關文章

【對抗濕疹】Omega-3脂肪酸有助減少發炎　營養師推介滋潤皮膚食譜抗濕疹
16:25 2019/12/20
【對抗濕疹】Omega-3脂肪酸有助減少發炎　營養師推介滋潤皮膚食譜抗濕疹
【對抗濕疹】蕃茄菠菜士多啤梨　易誘發濕疹令皮膚更痕癢【附詳細清單】
17:04 2019/11/26
【對抗濕疹】蕃茄菠菜士多啤梨　易誘發濕疹令皮膚更痕癢【附詳細清單】
【對抗濕疹】轉季天氣乾燥濕疹易發作　中醫推介2款湯水清熱潤膚【附護膚貼士】
18:27 2020/10/02
【對抗濕疹】轉季天氣乾燥濕疹易發作　中醫推介2款湯水清熱潤膚【附護膚貼士】

你可能感興趣

【對抗濕疹】Omega-3脂肪酸有助減少發炎　營養師推介滋潤皮膚食譜抗濕疹
16:25 2019/12/20
【對抗濕疹】Omega-3脂肪酸有助減少發炎　營養師推介滋潤皮膚食譜抗濕疹
【對抗濕疹】蕃茄菠菜士多啤梨　易誘發濕疹令皮膚更痕癢【附詳細清單】
17:04 2019/11/26
【對抗濕疹】蕃茄菠菜士多啤梨　易誘發濕疹令皮膚更痕癢【附詳細清單】
【對抗濕疹】轉季天氣乾燥濕疹易發作　中醫推介2款湯水清熱潤膚【附護膚貼士】
18:27 2020/10/02
【對抗濕疹】轉季天氣乾燥濕疹易發作　中醫推介2款湯水清熱潤膚【附護膚貼士】
健康問題 濕疹 敏感 過敏 中醫

最高瀏覽

【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
16:43 2021/07/01
【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
17:50 2020/12/01
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別