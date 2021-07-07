【明星運動會】男女藝人參加田徑比賽　許家傑何慈茵大展身手

▲ 女子組（跳遠）合照：吳天兒、黃紫恩、郭柏妍、葉蒨文、鄧美欣（前排左起）；吳綺珊、張盈悅、黃嘉雯、王菲、黃凱儀、麥皓兒、鄧伊婷（後排左起）。

TVB《明星運動會》已在上周日（7月4日）首播，在今日（7月7日）假將軍澳運動場進行田徑比賽，賽事包括：男、女子跳高、跳遠、男子標槍、鉛球及鐵餅，「優益Ｃ藍隊」、「怡寶綠隊」及「星火太陽能紅隊」各派精英迎戰。

綠隊崔錦棠及伍禮騫都曾是田徑校隊代表，賽前被看高一線。「三項鐵人」崔錦棠在跳高、跳遠、鐡餅等項目均獲好成績，更被香港精英體育事務委員會主席鄭景亮（King Sir）稱讚為「全能運動員」。至於「大隻仔」伍禮騫擁有一身結實肌肉，在鉛球、鐵餅及標槍的投擲項目表現最為突出。

▲ 《愛‧回家之開心速遞》演員踴躍參與田徑賽事：何啟南、許家傑、陳俊霆、劉天龍（前排左起）；李嘉駿、廖家爵、鄔嘉駿、伍禮騫、招浩明、歐瑞偉、李偉健、 衛志豪、鄭世豪、陳榮峻、王致狄、張鞾騰（後排左起）﹏

藍隊許家傑亦曾是鉛球校隊代表，推鉛球成績亦令人驚喜，受訪時他表示十分滿意自己的表現，重拾對推鉛球感覺，既陌生又興奮：「讀書時的表現會較大力，但今日贏在技巧，若比賽有更多試擲機會，表現會更好，相信已為團隊出一分力。」

女子組方面，綠隊何慈茵除是拳擊好手外，在跳遠項目中亦令人眼前一亮，起跳時爆發力十足，著地動作優美，未知能否成功奪金？

同場的藍隊鄧美欣的表現亮眼，憑藉「手長腳長」的天生優勢，能否助她輕易打低對手，為團隊爭奪更多的獎牌呢？

▲ 男子組（鐵餅）合照：鄔嘉駿、徐文浩、鄭詠謙、衛志豪、鄒兆霆、伍禮騫（前排左起）；余應彤、廖家爵、陸浩明、招浩明、袁鎮業、黃祥興、許家傑（後排左起）「