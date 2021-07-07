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【媽媽VS外傭】2歲兒子黐實外傭姐姐　在職港媽心酸妒忌︰試過半夜自己喺廳喊

育兒經 17:32 2021/07/07

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有港媽分享，2歲兒子黐實外傭，令她感到心酸又妒忌。

不少在職父母都會聘請外傭幫忙照顧小朋友，打理家頭細務。不過，有媽媽擔心小朋友跟外傭姐姐相處時間多過自己，可能會跟姐姐較親近。一名港媽近日於網上討論區分享，2歲兒子黐實外傭，事事都要找姐姐，令她感到心酸又妒忌，甚至試過半夜獨自在客廳哭。

兒子事事找外傭

該名港媽本周一（5日）於網上討論區「親子王國」，以「我個2歲寶貝仔好痴姐姐」為題發文，表示自己是一名在職媽媽，沒辦法下聘請菲傭照顧兒子，但她明白「針冇兩頭利」，兒子在2歲後突然黐實外傭。她指盡量每日放工趕回家陪兒子，除了因兒子晚上6時半吃飯，她未能餵飯外，其餘沖涼、陪玩、講故事、哄睡等都做足，只是︰

突然唔知邊日開始，佢咩都要搵姐姐，例如換片、沖涼、唔開心、驚驚、半夜扎醒……

在職媽心酸落淚

港媽指兒子原本與外傭同房睡BB床，有時會與她及丈夫睡大床，最近改為天天與他們同睡，但兒子半夜扎醒例必找工人姐姐，喊住拍外傭房門，坐地下等姐姐開門。她試過哄兒子亦不果，大呻「半夜扎醒都要搵姐姐，當我冇到」，丈夫則認為不能勉強兒子，由得他找外傭。她表示︰

作為阿媽我真係好心酸好妒忌。我當然知道姐姐對佢好（係縱）先會咁，但真係唔可以咁睇得開。

媽媽感到委屈，坦言「我試過半夜自己一個人喺廳度喊」，又後悔自己之前讓外傭姐姐和兒子同房。加上近月她才跟外傭續約，不能為此事另覓新外傭。

網民︰大個就黐返媽媽

有同為媽媽的網民留言給予意見，不少媽媽表示隨著小朋友長大，他們自然會跟媽媽，不再黐外傭姐姐，另有網民建議媽媽也要努力維繫親子關係。留言包括「全職媽媽悲歌」、「針冇兩頭利，惟有自己調節心態」、「樂觀諗證明姐姐對佢好好」。點擊睇更多網民意見︰

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同場加映︰開餐廳打幾份工儲教育基金　單親媽可嵐不言苦︰兒子是我一部分

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責任編輯：王明芳

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