【機場發展】機管局去年度蝕43.68億收入跌65%　三跑道明年運作

▲ 機場去年度客運量及收入大減。（資料圖片）

香港機管局今天（7日）發表去年度年報，受到疫情影響，客運量及飛機起降量分別下跌98.6%及66.2%，跌至80萬人次及12.77萬架次。另外去年度收入較2019/20年度大減65%，令機管局去年度蝕43.68億元。

機管局稱，把握機場人流較少的時間，加快推展工程，提升機場設施。一號客運大樓（T1）方面，中央客運廊的全新美食廣場，已準備好開業；尊貴購物區亦已翻新，令零售組合更多元化。機管局年內也開展大型工程，將T1登機閘口美化，亦正改裝108個公眾洗手間。機管局行政總裁林天福料航空交通恢復時，天際走廊、擴建後的T1東大堂、以及翻新登機閘口等新項目，將準備好投入服務。

三跑道系統工程方面，填海拓地工序已大致完成，鋪設跑道路面等工程正按計劃進行，新跑道將於明年投入運作，而三跑道系統項目將於2024年底前按時、按預算完成。

SKYCITY航天城發展方面，已命名「11 SKIES」，總樓面面積380萬平方呎，將成為全港最大型綜合購物、餐飲及娛樂設施，計劃明年至2025年間分階段開業；比鄰「11 SKIES」的麗豪航天城酒店，設1,200間客房，預計今年底前啟用。

機管局亦已於T1推出自助登機閘口，新設施採用生物特徵及無接觸式技術核證旅客身分，可加快人流及提升旅遊體驗，也盡量減少旅客與員工接觸，以及觸碰觸控式屏幕和其他設施的機會。

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責任編輯：吳卓峰