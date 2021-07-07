【乳癌治療】新藥奈拉替尼可減乳癌復發風險　香港乳癌基金會推藥物資助計劃減患者負擔

▲ 香港乳癌基金會推出乳癌藥物資助計劃。（香港乳癌基金會提供圖片）

乳癌一直高踞本港女性癌症首位，2018年錄得逾4,600宗新症。乳癌患者現時主要靠手術切除、放射治療和藥物等作治療，不過一項大型研究顯示，有31%HER2+型患者在接受標靶治療曲妥珠單抗後，仍會在10年內復發。現時一款新型口服藥物奈拉替尼（Nerlynx）可以降低5年相對復發風險達42%。乳癌基金會現推出資助計劃，為正服藥或準備服用奈拉替尼的患者提供藥物資助，最高可獲12萬元。

香港乳癌基金會管治委員會成員邱振中醫生指出，HER2+型的乳癌患者的癌細胞的生長速度較快，擴散和復發的機會亦比較高；而部分HR+患者在癒後5至10年或以上仍有復發機會。他引述一項大型臨床研究顯示，指有31%HER2+乳癌患者，在接受標準標靶治療後，會在10年內出現復發甚至擴散，最常擴散至腦部、骨骼、肺部等。

現時醫學界有一款新的口服標靶藥奈拉替尼，適用於HER2+及HR+的早期乳癌患者，以及用藥前一年內完成含曲妥珠單抗輔助治療的患者，患者需要持續一年服用奈拉替尼，以強化延伸輔助治療。

邱振中指，研究發現患者以奈拉替尼配合荷爾蒙藥物，作為強化延伸輔助治療（extended adjuvant treatment） ，相對傳統曲妥珠單抗治療，能進一步降低5年復發風險達42；另降低8年相對死亡風險達51%。不過，藥物的副作用包括肚瀉、皮膚敏感及胃口差等，建議患者在首周先服用3粒藥，待身體適應後再增加藥物份量。

由於奈拉替尼在私營市場需索價約4萬元一樽，價錢昂貴，可能會為患者及其家人帶來巨大的經濟負擔。有見及此，香港乳癌基金會聯同藥廠推出「乳癌患者藥物資助計劃」，為有需要的乳癌患者，在經濟上提供實質的藥物支援，支助患者約四分之一的藥費。有意申請者，由即日起至明年6月30日起，可獲得為期一年的資助，最高資助金額達港幣12萬元，名額約25人，先到先得。

申請人須符合以下所有條件：

香港永久性居民

需要接受Nerlynx®治療的乳癌患者，並由香港私家醫院、私家診所執業的註冊外科醫生，內科腫瘤科醫生和臨床腫瘤科醫生處方

過去4個月內，個人和配偶平均每月總收入最高限額不超過港幣10萬元或個人平均每月總收入最高限額不超過港幣5萬元

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記者：郭詩詩