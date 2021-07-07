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【防疫措施】現行大部分防疫措施延長兩周　戲院入座率增至85%室內運動場有條件豁免戴口罩

社會 20:03 2021/07/07

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（資料圖片）

本港新冠疫情持續緩和，今日（7日）已是連續第30日本地零確診，及連續32日沒有本地源頭不明個案，現行社交距離措施限期今日屆滿，食衞局公布將維持大部分現行的社交距離措施，7月8日凌晨零時起生效，為期14天，直至7月21日。

當局指，政府於6月24日推出「疫苗氣泡」第二階段放寬措施，以回應各行各業和市民的訴求；經觀察第二階段措施的實施情況後，政府將大致維持現行社交距離措施，並稍為調整適用於遊樂場所、公眾娛樂場所、體育處所及泳池的措施。

公眾溜冰場(於以下情況容許並非參與訓練小組或課堂的個人使用者進入)

  • 所有員工均已完成接種疫苗14天下，場地人數上限為可容納人數的50%；或
  • 在所有員工及使用者均已完成接種疫苗的情況下，人數上限獲放寬至可容納人數的100%

室內體育處所

  • 如室內體育處所個別部分的所有員工及使用者均已完成接種疫苗，在有關處所部分進行運動時可獲豁免佩戴口罩。

電影院、表演場所以及博物館 

  • 人數上限獲放寬至該處所通常容納量／座位數目的85%。就電影院和表演場所而言，同一行座椅中不可有連續超過6張座椅被佔用

公眾溜冰場、體育處所及泳池

  • 觀眾席可容納人數上限獲放寬至座位數目的85%，同一行座椅中不可有連續超過6張座椅被佔用

當局指，本地疫情穩定，但變異病毒株對全球疫情的威脅不容忽視；如香港能盡快提高疫苗接種率，以達致群體免疫所需水平，將有望進一步放寬社交距離措施，讓香港早日回復常態，再次呼籲各位市民盡快接種疫苗。

同場加映，中年男士腰痛揭患前列腺癌，即看最新治療：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

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