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【新冠肺炎】消息：一名港人移民入境澳州後確診　離港前涉居大角咀

社會 17:39 2021/07/07

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消息指一名港人移民入境澳州後確診，離港前涉居大角咀。（經濟日報資料圖片）

本港今日新增一宗輸入個案，至今已連續30天本地零感染，同日錄得少於5宗初步確診個案。不過據了解，一名移居澳洲的港人於當地確診，離港前居大角咀。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

記者：陳正怡

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