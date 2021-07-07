【新冠肺炎】消息：一名港人移民入境澳州後確診　離港前涉居大角咀

▲ 消息指一名港人移民入境澳州後確診，離港前涉居大角咀。（經濟日報資料圖片）

本港今日新增一宗輸入個案，至今已連續30天本地零感染，同日錄得少於5宗初步確診個案。不過據了解，一名移居澳洲的港人於當地確診，離港前居大角咀。

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記者：陳正怡