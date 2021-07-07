【新冠肺炎】消息：一名港人移民入境澳州後確診 離港前涉居大角咀 社會 17:39 2021/07/07 分享： 熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 消息指一名港人移民入境澳州後確診，離港前涉居大角咀。（經濟日報資料圖片） 本港今日新增一宗輸入個案，至今已連續30天本地零感染，同日錄得少於5宗初步確診個案。不過據了解，一名移居澳洲的港人於當地確診，離港前居大角咀。 一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0 HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7 記者：陳正怡 相關文章 【新冠肺炎】25歲美國領事館女員工初步確診疑涉復陽 曾1月於美國確診 14:29 2021/07/06 【新冠肺炎】25歲美國領事館女員工初步確診疑涉復陽 曾1月於美國確診 【新冠肺炎】研究指逾2成職場女性疫下減少排便 腸胃科醫生指壓力或可引致便秘 17:00 2021/07/06 【新冠肺炎】研究指逾2成職場女性疫下減少排便 腸胃科醫生指壓力或可引致便秘 【新冠肺炎】新增一宗輸入個案 曾接種疫苗32歲男子染變種病毒 今日 14:21 【新冠肺炎】新增一宗輸入個案 曾接種疫苗32歲男子染變種病毒 你可能感興趣 【新冠肺炎】25歲美國領事館女員工初步確診疑涉復陽 曾1月於美國確診 14:29 2021/07/06 【新冠肺炎】25歲美國領事館女員工初步確診疑涉復陽 曾1月於美國確診 【新冠肺炎】研究指逾2成職場女性疫下減少排便 腸胃科醫生指壓力或可引致便秘 17:00 2021/07/06 【新冠肺炎】研究指逾2成職場女性疫下減少排便 腸胃科醫生指壓力或可引致便秘 【新冠肺炎】新增一宗輸入個案 曾接種疫苗32歲男子染變種病毒 今日 14:21 【新冠肺炎】新增一宗輸入個案 曾接種疫苗32歲男子染變種病毒 新冠肺炎 移民 澳洲 大角咀