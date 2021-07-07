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【地王重建】灣仔政府大樓重建方案曝光　擬建樓高52層甲級商廈連酒店

社會 17:40 2021/07/07

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灣仔重建項目的初步設計方案，近日曝光。（資料圖片）

政府在2017年《施政報告》首次提出把灣仔北3座政府大樓及港灣消防局用地，重建做會展設施、酒店和甲級寫字樓。有關重建方案首次曝光，計劃興建樓高278米的甲級商廈，內有會展設施、酒店及寫字樓等。

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政府向灣仔區議會提交文件，灣仔北3座政府大樓包括灣仔政府大樓、入境處大樓及稅務大樓，正按計劃推展及陸續搬遷涉及部門和法院，其後拆卸和重建大廈，亦要重置港灣消防局。

商務及經濟發展局委託貿發局及其顧問，進行技術研究後，為擬議重建項目擬訂初步方案。灣仔北重建項目地盤面積15,444平方米，地積比率15，商廈樓高為主水平基準以上278米，設有會展設施、500個房間的酒店、甲級寫字樓、停車場及公共行人通道。

商廈當中，低層約10層用作會議、展覽設施，樓面約92萬平方呎。中層約27層用作甲級寫字樓，頂層則用作酒店，設有500間房。商廈地庫亦將興建5層地下停車場，提供車位約880個車位。

為增加與會展中心的協同效應，重建項目將會包括興建一條橫跨港灣道的架空連接通道，接駁會展中心一期。同時，為加強與灣仔核心地區及灣仔新海濱的連接性，灣仔北重建項目將會興建多條新的行人連接道，改善現有行人網絡設施。

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責任編輯：吳卓峰

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