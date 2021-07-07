  • 30°C
香港時間 : 2021707日 (週三) 18:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【IB放榜】李寶椿聯合世界書院誕5狀元　21人成榜眼、探花

社會 17:47 2021/07/07

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

李寶椿聯合世界書院公布今年誕下5名IB狀元。（資料圖片）

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日（6日）放榜，本港今年出產130名滿分「狀元」，其中5人來自李寶椿聯合世界書院。

今年港產IB狀元人數屬歷年之冠，多校陸續公布今年創下歷年最佳成績。李寶椿聯合世界書院今日（7日）公布，今年有5人考獲45分滿分，同時有8人考獲44分成「榜眼」、13人考獲43分成「探花」；該校120名應屆畢業生，47%均考獲40分或以上成績，高於全球的12.9%。

今年多間學校IB狀元人數創新高，傳統名校拔萃男書院囊括17名狀元，詳情即看：【下一頁】

聖保羅男女中學亦佔13名狀元，有男狀元形容「香港是我家」，決意留港讀醫，詳情即看：【下一頁】

英基學校協會屬下7校共出產46名狀元，其中英基南島中學佔最多，共佔11名狀元，狀元分享讀書秘訣，詳情即看：【下一頁】

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

IB IB 中學

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶