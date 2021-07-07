【IB放榜】李寶椿聯合世界書院誕5狀元　21人成榜眼、探花

▲ 李寶椿聯合世界書院公布今年誕下5名IB狀元。（資料圖片）

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日（6日）放榜，本港今年出產130名滿分「狀元」，其中5人來自李寶椿聯合世界書院。

今年港產IB狀元人數屬歷年之冠，多校陸續公布今年創下歷年最佳成績。李寶椿聯合世界書院今日（7日）公布，今年有5人考獲45分滿分，同時有8人考獲44分成「榜眼」、13人考獲43分成「探花」；該校120名應屆畢業生，47%均考獲40分或以上成績，高於全球的12.9%。

今年多間學校IB狀元人數創新高，傳統名校拔萃男書院囊括17名狀元，詳情即看：【下一頁】

聖保羅男女中學亦佔13名狀元，有男狀元形容「香港是我家」，決意留港讀醫，詳情即看：【下一頁】

英基學校協會屬下7校共出產46名狀元，其中英基南島中學佔最多，共佔11名狀元，狀元分享讀書秘訣，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅