【Staycation】馬灣太陽村莊超污糟恐怖度假屋　天花板發霉床褥床單怖滿霉菌

▲ 馬灣太陽村莊超污糟恐怖度假屋，天花板發霉床褥床單怖滿霉菌。

暑假將至，疫情下一家大細無得外遊，不少爸媽會選擇到酒店Staycation度假，惟有港媽近日與家人到太陽村莊Staycation，豈料晚上回房間時，赫然發現房間衞生惡劣，包括床單出現綠色霉點、天花板有一大片霉漬，翻開白色床舖，床褥更滿是霉菌。該名港媽直斥港房間衞生差過賓館，在新冠疫情肆虐下，難以接受衞生環境如此惡劣。

據該名港媽憶述，7月3日，與家人入住太陽村莊家庭房，房價為1188元，當晚她們從挪亞方舟樂園回房間時，發現房間衞生情況十分惡劣，床單出現綠色霉點、天花板有一大片霉漬、地板滿是一個又一個的黑色鞋印，地上又有一大片水漬；當翻開白色床舖，赫然發現床褥滿是霉菌，垃圾桶更是生鏽。

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該名港媽直言，房間衞生情況與太陽村莊在網站的宣傳單張有嚴重出入，有誤導之嫌。當晚她曾到前枱反映有關情況，惟當時職員僅給予一塊白色毛巾，作為抹去地上水漬之用。

她坦言，明白太陽村莊並非酒店，但過往曾入住保良局及東華三院的度假村，從未遇過是次恐怖經歷，在新冠疫情肆虐下，難以接受衞生環境如此惡劣。

間房衞生仲衰過賓館，叫人點住，投訴完全無人理！

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她質疑天花板及床褥都發霉，「為何不更換，仍要出租房間?」 而在暑假，不少家長會帶同子女入住，認為該房間根本沒有條件可出租予客人。港姐多次致電該度假屋希望負責人能正視衞生問題，但一直未獲回覆。

根據官網顯示，馬灣太陽村莊家庭房租，星期六及公眾假期前夕，房價為1188元，星期日至四為888元。TOPick致電太陽村，惟電話一直未有人接聽。

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責任編輯︰王明芳